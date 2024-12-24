2025 Yılı KİT Personel Alım Usulleri Belirlendi

2025 Yılı KİT Personel Alım Usulleri Resmi Olarak Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılına ait genel yatırım ve finansman programının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirledi. 1 Ocak 2025'ten itibaren, sözleşmeli personel pozisyonlarına atanacak çalışanların, görev yaptıkları kuruluşlarla diğer kamu kurumlarına atanabilmesi için 3 yıl geçmesi gerekecek.

KİT'lerde Personel Alım Süreci

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortakları, 2024 yılında ayrılan personel sayısını emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yollarıyla belirleyecek. KİT’ler, personel atama işlemleri için Bakanlığın uygun görüşünü almak zorunda olacak.

İlave personel talebinde bulunmak isteyen kamu teşebbüsleri, ilgili Bakanlığa veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na bildirimde bulunacak. Personel talep formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmayacak.

Kurumsal Alım ve Atama Düzenlemeleri

Sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacaklar için daha önceki yıllarda olduğu gibi 3 yıl atanamama kuralı geçerli olacak. Ancak mesleğe özel yarışma sınavıyla girilen pozisyonlar ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen unvanlı kadrolara atamalar bu sınırlama dışında tutulacak.

Mali Yönetim ve Şeffaflık

Teşebbüsler, 2025 yılı için işletme bütçelerinin mali hedef ve tavanlarla uyumlu olması gerekecek. Ayrıca, 2024 yılı faaliyet raporları 31 Mayıs 2025 tarihine kadar internet sitelerinde yayımlanacak.

Bakanlığın 2026 ve sonrası için belirleyeceği hizmet alımı tavanları, 2025 yılı için bildirilen tavanın her yıl %10 artırılmasıyla hesaplanacak. Şeffaflığın artırılması hedeflenerek her KİT, sektör raporu hazırlayarak ilgili kurumlara iletecek.

Tebliğin bazı maddeleri bugün yürürlüğe girerken, detaylı düzenlemeler 1 Ocak 2025'te itibarıyla uygulanmaya başlayacak.