Bakan Uraloğlu: Gençler Ülkemizin Geleceğini Şekillendirecek

Bakan Uraloğlu, Gençlerle BTK Akademi İftarında Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında BTK Akademisi öğrencileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, "(Gençlere) Önümüzde ulaşmamız gereken daha nice hedefler bulunmakta. Bu hedeflere ulaşmak için en büyük güvencemiz sizlersiniz" dedi.

Bakan Uraloğlu, gençlerin enerjisinin, merakının ve öğrenme azminin ülkenin geleceğini şekillendireceğine dikkat çekti. Yazılım geliştirme, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanların, ülkelerin ekonomik kalkınmasında kritik rol oynadığını vurguladı.

Yapay Zeka ve Siber Güvenlikle Geleceğe Yön Verin

Uraloğlu, yapay zekanın sağlık, eğitim, ulaşım ve finans gibi birçok sektörde çığır açıcı yenilikler sunduğuna değinerek, "Yapay zeka ile insanlığın en karmaşık sorunlarına çözüm üretebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Ayrıca siber güvenliğin önemine de dikkat çekerek, "Dijital dünyamızın görünmez kahramanları sizler olacaksınız. Ülkemizin siber egemenliğini korumak için önemli bir sorumluluğa sahipsiniz" dedi.

Dijital Dönüşümde Türkiye'nin İvmesi

Uraloğlu, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirtirken, genişbant internet ve fiber optik alt yapısındaki gelişmeleri aktardı. "Bugün fiber optik kablo uzunluğumuz 588 bin kilometreye ulaştı. Amacımız bunu 800 bin kilometreye çıkarmaktır" dedi. Türkiye'nin mobil abone sayısının 94,5 milyona, e-Devlet uygulaması üzerinden verilen hizmetlerin ise 1088 kuruma ulaştığını açıkladı.

BTK Akademi'nin Rolü ve Geleceğe Hazırlık

Bakan Uraloğlu, BTK Akademi'nin gençlere en iyi eğitimi verme çabalarına dikkat çekerek, "Türkiye'nin en büyük yerli ve milli çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, 2,5 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı" dedi. Ayrıca 60 ilde 307 eğitim başlığında 11.371 öğrenciye eğitim verildiğini belirtti.

Türkiye Teknolojide Çağ Açıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türkiye'nin teknoloji alanında kendi uydularını üreten ve uzaya fırlatan bir ülke haline geldiğini belirtti. Uzun bir yolculuklarının olduğunu fakat kararlı adımlarla ilerleyeceklerini dile getirdi. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da dijital geleceği inşa eden rehberliklerinin önemine vurgu yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) BTK Akademinin düzenlediği geleneksel iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) BTK Akademinin düzenlediği geleneksel iftar programında gençlerle bir araya geldi.