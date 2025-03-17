Adana'da Ramazan Bayramı Öncesi Piyasalar Sıkı Denetim Altında

Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi marketlerde fiyat denetimlerine başladı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:17
Adana'da Ramazan Bayramı Öncesi Piyasalar Sıkı Denetim Altında

Adana'da Ramazan Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri Devam Ediyor

Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla market denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek ve ekibi, bayram dolayısıyla arttırdıkları denetimleri Seyhan ilçesindeki marketlerde gerçekleştirdi. Bu denetimlerde ürünlerin raf ve kasadaki fiyatları detaylı bir şekilde karşılaştırılıyor.

Ekipler, ayrıca ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etmeyi ihmal etmiyor. Gödelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın talimatıyla denetimlerin 81 ilde eş zamanlı olarak yürütüldüğünü belirtti.

Bayram sürecinde denetimlerin oldukça sıkı bir şekilde devam edeceğini ifade eden Gödelek, "Denetimlerimizde fiyat artışlarını ve raflardaki etiketlerin bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Ürünlerin raftaki fiyatı ile kasadaki fiyatının uyumluluğunu inceliyoruz. Bu tür denetimleri sürekli yapıyoruz ama özel günlerde artırıyoruz" dedi.

Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve...

Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla marketlerdeki denetimlerini sürdürdü.

Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve...

Adana'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla marketlerdeki denetimlerini sürdürdü.

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Adana'da Ramazan Bayramı Öncesi Piyasalar Sıkı Denetim Altında

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