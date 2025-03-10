Çin'de Elektrikli Araç Satışları Şubatta Yüzde 79,7 Arttı

Çin'de Elektrikli Araç Satışları Rekor Kırdı

Çin'de Yeni Enerji Aracı (NEV) olarak bilinen şarj edilebilen, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobillerin satışı, Şubat 2025'te önceki yılın aynı dönemine göre %79,7 oranında artış gösterdi.

Yıllık Artışla 680 Bin Araç Satıldı

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) verilerine göre, bu dönemde iç pazarda 680 bin elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi. Geçen yılki verilere bakıldığında, NEV satışları dikkat çekici bir ivme kazandı.

2025'in İlk İki Ayında Yükseliş Devam Etti

2025'in ilk iki ayında NEV satışları 1,43 milyon adede ulaştı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,5 oranında bir artış kaydedildi.

Otomobil Pazarındaki Payı Yüzde 49,5

Şubat ayında NEV satışlarının toplam otomobil satışları içerisindeki payı %49,5 olurken, yerli yapım elektrikli araçların NEV satışları içindeki oranı %70'e yükseldi.

2024'te Global Üretimin Yüzde 60'ı Çin'den

Çin'de üretilen elektrikli araçların sayısı 2024 yılında 13 milyon adede ulaşmış ve bu, toplam küresel üretimin %60'ını oluşturmuştur. NEV segmentinin büyümesi, Çin'in otomotiv endüstrisindeki gücünü pekiştiriyor.