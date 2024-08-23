2025 Yılı Türkiye Fuar Takvimi Açıklandı

2025 Yılı Fuar Programı

Türkiye'de 2025 yılında toplam 356 fuar organize edilecek. Bu fuarların 111 tanesi uluslararası nitelikte gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan takvim, sektörler ve şehirler açısından detaylı bir program sunuyor.

Fuarların Yoğun Olduğu Dönem

Gelecek yıl içerisinde en yoğun fuar etkinliği ekim ayında olacak; bu ayda tam 62 fuar düzenlenecek. Ekim ayını 51 fuar ile kasım, 45 fuar ile nisan ve 41 fuar ile mayıs izleyecek.

İller Bazında Fuar Dağılımı

Fuarlar illere göre dağıtıldığında ise İstanbul 201 organizasyonla ilk sırada yer alıyor. İstanbul'u 31 fuar ile İzmir, 26 fuar ile Antalya, 21 fuar ile Ankara, 12 fuar ile Adana ve 10 fuar ile Bursa takip ediyor.

Sektörel Fuarlar

2025 yılı itibarıyla sektörel dağılıma bakıldığında eğitim alanında 39 fuar düzenlenmesi planlanırken, tarım ve hayvancılık sektöründe 36, gıda sektöründe 24, mobilya sektöründe 11, ısıtma, soğutma ve havalandırma sektöründe ise 10 fuar gerçekleştirilecek.