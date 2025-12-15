DOLAR
Edremit’in Kültürel Mirası Turizme Açılıyor: Antandros ve Kaz Dağları Öne Çıkıyor

Altınoluk Antandros Derneği’nin etkinliği, Antandros, Kaz Dağları ve yerel kültürü turizm ürünü haline getirme yollarını uzmanlarla tartıştı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:43
Edremit’in Kültürel Mirası Turizme Açılıyor: Antandros ve Kaz Dağları Öne Çıkıyor

Edremit’in kültürel ve doğal mirası turizme kazandırılıyor

Antandros ve Kaz Dağları odaklı stratejiler masaya yatırıldı

Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, "Edremit’in Kültürel ve Doğal Mirasının Turistik Ürün Potansiyeli" başlığıyla gerçekleştirildi. Program, Edremit’in zengin tarihî ve doğal kaynaklarını turizm ürünü haline getirme hedefini merkezine aldı.

Etkinliğe Edremit Belediye Başkan Vekili Nevin Sayman ile Belediye Meclis Üyesi Hakan Yıldırım de katıldı. Yerel yönetim temsilcilerinin varlığı, projenin kent gündemindeki önemini gözler önüne serdi.

Panelde söz alan uzmanlar arasında Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Turist Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Köroğlu ve TÜRSAB Çanakkale Balıkesir Bölge Başkanı ve Edremit Ticaret Odası Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Ergün yer aldı. Konuşmacılar, bölgenin turistik potansiyelini ve bu potansiyelin nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin görüşlerini aktardı.

Uzmanlar, Antandros Antik Kenti, Kaz Dağlarıın doğal zenginlikleri ve yerel kültürün bir araya getirilerek Edremit’in cazibesinin artırılabileceğini vurguladı. Konuşmalarda sürdürülebilir turizm, tanıtım stratejileri ve yerel aktörlerin iş birliğinin önemi öne çıktı.

Program, bölge halkı ve ilgililer tarafından büyük ilgi gördü; katılımcılar etkinlikte sunulan fikir ve önerilerin kent turizmi açısından yol gösterici olacağı görüşünde birleşti.

