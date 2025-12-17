OKA'dan Samsun Merkezli Bölgesel Teknopark İçin Ön Fizibilite Kararı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Aralık ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, bölgenin sanayi, yeşil dönüşüm ve yerel kalkınma hedeflerine yön verecek stratejik başlıklar ele alındı.

Teknopark Projesinde ilk adım: Ön fizibilite

Toplantıda, Samsun–Mersin Sanayi Koridoru hedefleriyle uyumlu yürütülen Samsun Merkezli Bölgesel Teknopark Projesi için ön fizibilite çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı. Projeye ilişkin mevzuat, yönetim yapısı, ortak kurumlar ve finansal kaynaklar başta olmak üzere gerekli araştırmaların yapılması ve sürecin OKA Genel Sekreterliği koordinasyonunda yürütülmesi kararı alındı.

Yeşil dönüşüm ve finansman programları

Toplantıda ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası desteğiyle uygulanan Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi çerçevesinde, 3 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilen Orta Karadeniz Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı kapsamında başarılı bulunan projeler değerlendirildi. Aynı proje kapsamında 2026 yılında uygulanması planlanan Geri Ödemeli Finansman Desteği Programının öncelikleri, bütçesi ve başvuru koşulları görüşüldü.

Yerel Kalkınma Hamlesi başvuruları ve yeni yatırım başlıkları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 17 Haziran 2025 tarihinde ilan edilen ve kesin başvuruları 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak olan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 Yılı Çağrısı kapsamında, bölgede belirlenen 16 yatırım başlığına yönelik yatırım yapmayı planlayan 35 işletmenin başvuruları ele alındı. Ayrıca 2026 yılı çağrısına hazırlıklar çerçevesinde Yatırım Destek Ofislerince önerilen yeni yatırım başlıkları değerlendirildi.

Diğer gündem maddeleri

Ajansın mali ve teknik destek programları çerçevesinde devam eden projelerin genel değerlendirmesi yapılırken, 2025 yılı Fizibilite Programına katma değerli üretim ve turizm temalarında yapılan başvurular karara bağlandı. Toplantıda ayrıca, 2025 Yılı İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) sonuçları üzerinden bölgenin ve illerin konumu hakkında istişarede bulunuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye Siber Vatan Programının 2026 dönemi kapsamında planlanan eğitim faaliyetlerinin genel çerçevesi kurul üyelerine aktarıldı. Ayrıca OKA’nın 2024 ve 2025 yıllarında kadın istihdamı ve kadın girişimciliği alanındaki başarılı çalışmaları paylaşıldı.

Anadoludakiler Projesi ve yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi

Toplantının son bölümünde, 2026 için Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında belirlenen Yöresel Ürünlerin Ticarileştirilmesi teması doğrultusunda Orta Karadeniz’in yöresel ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlara taşınmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Katılımcılar

Toplantıya; Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle katıldı.

