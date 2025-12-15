Ordu’da arıcılara malzeme desteği: Ordu Arısı Islah Projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Ordu’da arıcılara yönelik kapsamlı malzeme desteği sağlandı.

Proje ve destek detayları

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılında yüzde 70’i hibe olarak desteklenen Ordu Arısı Islah Projesi kapsamında, ıslah işletmesinde kullanılmak üzere temin edilen malzemeler Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği’ne teslim edildi.

Sağlanan malzemeler arasında 300 adet langstroth tipi kovan, 6 bin adet çerçeve, 10 bin adet ana arı taşıma kafesi, şeker, 6 ton arı keki, 500 kilogram temel petek ile maske ve körük alımı yer aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törende ayrıca Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği’ne Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi takdim edildi.

Tören ve yetkililerin açıklamaları

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordu’da arıcılık alanında uzun süredir ıslah çalışmaları yürütüldüğünü belirterek, "İl Müdürlüğümüz kontrolünde Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 2017 yılından bu yana ıslah çalışmaları sürdürülmektedir. 2018-2021 yılları arasında TAGEM destekli olarak yürütülen proje, daha sonra uzatılarak 2023 yılına kadar devam etmiştir. Bu süreçte önemli mesafeler kat edilmiştir" dedi.

İl Müdürü Bayram Ay ayrıca, proje kapsamında toplam bedeli 2 milyon 210 bin 820 TL olan harcamaların yüzde 70’inin Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından karşılandığını, 1 milyon 547 bin 574 TL ödenek kullanıldığını ifade etti.

Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi ise, "Yüzlerce ana arı dağıtımı yaptık. Bu desteklemeyle arıcılıkta güçlü bir altyapı oluşturuldu. Hedefimiz, arıcılarımızın gelirini artırmak ve sürdürülebilir üretimi sağlamak" diye konuştu.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu da arıcılığın tarımda katma değeri yüksek bir sektör olduğunu vurgulayarak, arıcılara yönelik desteklerin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ile Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi arasında proje imza töreni gerçekleştirildi. Program, 2025 yılı malzeme desteğinin Vali Muammer Erol tarafından arıcılara verilmesiyle sona erdi.

