DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,05 -0,49%
ALTIN
4.493,25 -0,28%
BITCOIN
4.632.691,47 -0,53%

22 Ağustos Haftası: Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse, DİBS ve ÖST Stokları

TCMB: 22 Ağustos haftasında yurt dışında yerleşikler net 89,5 milyon dolar hisse, 96,5 milyon dolar DİBS ve 9,6 milyon dolar ÖST aldı; hisse stoku 34 milyar 894,8 milyon dolar oldu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:47
22 Ağustos Haftası: Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse, DİBS ve ÖST Stokları

22 Ağustos Haftası: Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse, DİBS ve ÖST Stokları

TCMB Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 22 Ağustos haftasında portföylerine net alım gerçekleştirdi.

Bu dönemde yurt dışında yerleşik kişiler net 89,5 milyon dolar tutarında hisse senedi, 96,5 milyon dolar tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,6 milyon dolar tutarında Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Stoklar açısından bakıldığında, yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 15 Ağustos haftasındaki 33 milyar 757,8 milyon dolar seviyesinden 22 Ağustos haftasında 34 milyar 894,8 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde DİBS stokları 14 milyar 734 milyon dolar seviyesinden 14 milyar 674,3 milyon dolar seviyesine gerilerken, ÖST stokları 831,3 milyon dolar seviyesinden 837,9 milyon dolar seviyesine yükseldi.

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Ağustos 2025: Sektörel Enflasyon Beklentilerinde Gerileme
2
Bankacılık Mevduatı 25 trilyon 26 milyar 234 milyon 666 bin liraya çıktı
3
Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi 1 Eylül'de Marmara Ereğlisi'ne Ulaşıyor
4
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14 bin 535 lira
5
Suriye'de Hama'ya 100 MW GES için STE ile Anlaşma İmzalandı
6
TCMB Rezervleri 176,3 Milyar Dolara Geriledi
7
22 Ağustos Haftası: Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse, DİBS ve ÖST Stokları

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı