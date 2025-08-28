22 Ağustos Haftası: Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse, DİBS ve ÖST Stokları

TCMB Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 22 Ağustos haftasında portföylerine net alım gerçekleştirdi.

Bu dönemde yurt dışında yerleşik kişiler net 89,5 milyon dolar tutarında hisse senedi, 96,5 milyon dolar tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,6 milyon dolar tutarında Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Stoklar açısından bakıldığında, yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 15 Ağustos haftasındaki 33 milyar 757,8 milyon dolar seviyesinden 22 Ağustos haftasında 34 milyar 894,8 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde DİBS stokları 14 milyar 734 milyon dolar seviyesinden 14 milyar 674,3 milyon dolar seviyesine gerilerken, ÖST stokları 831,3 milyon dolar seviyesinden 837,9 milyon dolar seviyesine yükseldi.