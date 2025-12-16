Karadeniz'de Hamsi Bolluğu Sürüyor, Mezgit 3-4 Gündür Yok

Bu yıl Karadeniz’de balık sezonu oldukça verimli geçiyor. Yaklaşık 3,5 aydır süren hamsi avı hâlâ devam ediyor ve tezgâhlarda kilosu 100 TL olarak satışa sunuluyor. Hamsi sezon boyunca vatandaşın en çok tercih ettiği balık olurken, tezgâhlarda bol görülen mezgit son birkaç gündür neredeyse kayboldu.

Bu sezon hamsi ile birlikte istavrit de yaklaşık 3,5 aydır tezgâhlardaki yerini koruyor; istavritin kilogram fiyatı 100-125 TL arasında değişiyor. Hamsi ve istavritin fiyatlarının 100 TL civarında seyretmesi, diğer balık çeşitlerine olan talebi düşürüyor.

Böyle bolluk görmedim

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş yaklaşık 35 yıllık deneyimini aktarırken şunları söyledi:

"Bu sene Karadeniz halkı çok verimli bir balık sezonu geçirdi. Yaklaşık 3,5 aydır hamsi geliyor ve hâlâ gelmeye devam ediyor. Şu anda kilosu 100 TL. Yaklaşık 35 yıldır bu mesleği yapıyorum; bu seneki gibi bir hamsi bolluğu daha önce görmedim. Vatandaşın hamsiye doyduğunu söyleyebilirim. Hamsinin kilosu 15 gün önce 50 TL iken şu anda 100 TL. Buna rağmen bu sezon gerçekten büyük bir bolluk yaşandı. İstavrit de yaklaşık 3,5 aydır tezgâhları süslüyor; onun kilosu ise 100-125 TL arasında değişiyor. Hamsi ve istavritin fiyatı 100 TL seviyelerinde olunca, diğer balık çeşitlerine olan talep ister istemez azaldı. Tahminimize göre hamsi avı yaklaşık 1 ay daha devam eder"

Mezgit 3-4 gündür görülmedi

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise hamsinin bol ancak mezgitin son günlerde yok denecek kadar az olduğunu aktardı:

"Hamsi sezonu 1 Eylül’de başladı ve aralıksız olarak şu ana kadar devam etti. Havaların soğumasıyla birlikte bir ara hamsinin kaybolacağı söylendi ancak bu gerçekleşmedi; hamsi hâlâ çıkmaya devam ediyor. Bu sezon hem hamsi hem de istavrit bol ve kesintisiz şekilde avlandı. Yaklaşık 10-15 gün önce hamsinin kilosu 50 TL idi. Havaların soğuması ve miktarın bir miktar azalmasıyla birlikte fiyatı 100 TL’ye yükseldi. İstavritin kilosu ise 100-125 TL arasında. Bu aralar mezgit azaldı; son 3-4 gündür neredeyse hiç çıkmıyor. Sezon bitene kadar hamsinin devam edeceği görülüyor"

Balıkçılar, mevcut avın sürdüğü sürece hamsi arzının devam etmesini bekliyor ve mezgitteki azalmanın kısa süreli olup olmadığı yakından izleniyor.

TRABZON BALIK HALİNDE HAMSİNİN KİLOSU 100 TL'DEN SATILIYOR