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31 Mart'a kadar başvurana 7500 TL nakit para! Başvurmayanın hakkı yanar

Bankalar müşteri potansiyellerini artırmak adına birçok farklı kampanyalar düzenliyorlar. Yeni bir kampanya haberi de Ziraat Bankasından geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 30.03.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 18:08
31 Mart'a kadar başvurana 7500 TL nakit para! Başvurmayanın hakkı yanar

Ziraat Bankası en fazla müşteri potansiyeline sahip kamu bankalarının başında geliyor. Ziraat Bankasından müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya daha geldi. Detaylar haberimizde…

kargo

AY SONUNA KADAR MUTLAKA BANKAYA BAŞVURUN! BANKA KARTINIZA 7.500 TL YATACAK

 Ziraat Bankası müşterilerine yönelik ilginç bir kampanyayla dikkat çekiyor. Bankkart kullanıcılarına özel kampanya kapsamında banka, harcamalarına bağlı olarak 7.500 TL'ye kadar Bankkart Lirası hediye edecek.

Bu fırsattan yararlanmak için son tarih 31 Mart 23:59'dur. Banka kartı sahiplerine özel bu program, Fulltrip'te yapılan otel veya tur satın alımlarında uygulanacaktır. Kampanya 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında nakit ve taksitli işlemlerde geçerli olacaktır.

KAMPANYAYA NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

Ziraat Bankası müşterileri kampanyaya Bankkart Mobil, Bankkart.com.tr veya SMS yoluyla katılabilecek. SMS kampanyasına katılmak için “FULLTRIPO” yazıp 4757’ye SMS göndermeniz yeterli.

BANKKART LİRALARI NE ZAMAN YÜKLENECEK?

Kazanılan Bankkart lirası 8 Nisan 2024 tarihinde yatırılacak ve 8 Mayıs 2024 tarihine kadar kullanılabilecek. Ancak kullanılmayan Bankkart lirası 9 Mayıs 2024 tarihinde geri alınacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Müşterilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Kampanyaya göre müşteriler en fazla 7.500 TL Bankkart lirası kazanabilecek ve kampanyadan ödülleri yalnızca bir kez kazanabilecekler.

Ayrıca Bankkart lirası ile yapılan işlemler, iptal veya iade işlemleri ve bedava Bankkart işlemleri kampanyaya dahil değildir. Kampanyadan yararlanılan işlemlerin kampanya sonrasında iptal edilmesi veya iade edilmesi durumunda verilen TL Bankkart geri alınacaktır.

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