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31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü: Kabin Görevlileri ile Röportaj

Kabin memurlarının özverili çalışmalarını kutlayan Dünya Kabin Memurları Günü'nde, AJet Kabin Amiri Onur Özdursun ile görüşüldü.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 11:31
31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü: Kabin Görevlileri ile Röportaj

31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü

Anadolu Ajansı, 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü vesilesiyle kabin görevlileri ile bir araya geldi. Dış hatlarda önemli bir rol üstlenen kabin memurları, yolcuların güvenliğini sağlamakta ve onlara en iyi hizmeti sunmakta büyük bir gayret gösteriyor.

AJet Kabin Amiri Onur Özdursun'un Açıklamaları

AJet Kabin Amiri Onur Özdursun, kabin memurluğunun dışarıdan bakıldığında oldukça havalı bir meslek olarak görüldüğünü belirtirken, bunun aslında özveri ve sorumluluk gerektiren bir alan olduğunu ifade etti.

Özdursun, kabin memurlarının sadece uçuş esnasında değil, öncesinde ve sonrasında da önemli görevler üstlendiğinin altını çizdi. Yolcuların güvenliği ve konforu için her an hazır olduklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı (AA), 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü çerçevesinde AJet kabin memurlarıyla...

Anadolu Ajansı (AA), 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü çerçevesinde AJet kabin memurlarıyla konuştu. AJet Kabin Memuru Esra Beşli, yolcuların uçuş deneyimlerini daha iyi hale getirmek, onları sıkıntısız şekilde varacakları yere ulaştırmak, seyahatlerini konforlu ve güvenli şekilde tamamlamalarında onlara eşlik etmek amacıyla yaptıkları mesleklerinin zor ve güzel yanlarını anlattı.

Anadolu Ajansı (AA), 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü çerçevesinde AJet kabin memurlarıyla...

Anadolu Ajansı (AA), 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü çerçevesinde AJet kabin memurlarıyla konuştu. AJet Kabin Memuru Esra Beşli, yolcuların uçuş deneyimlerini daha iyi hale getirmek, onları sıkıntısız şekilde varacakları yere ulaştırmak, seyahatlerini konforlu ve güvenli şekilde tamamlamalarında onlara eşlik etmek amacıyla yaptıkları mesleklerinin zor ve güzel yanlarını anlattı.

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