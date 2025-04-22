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31. Mesir Ticaret Fuarı, Manisa'da Coşkuyla Açıldı

31. Mesir Ticaret Fuarı, 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kapılarını açtı ve 27 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:18
31. Mesir Ticaret Fuarı, Manisa'da Coşkuyla Açıldı

31. Mesir Ticaret Fuarı, Manisa'da Coşkuyla Açıldı

485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Mesir Ticaret Fuarı, 31. kez kapılarını açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine yüzü aşkın firma katıldı.

Açılışta konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, fuarda emeği geçenlere teşekkür ederken, fuarların şehirlerin güzelliklerini tanıtma ve vatandaşlarla paylaşma açısından önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise, fuarın festivalin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "31 yıldır aralıksız süregelen bu geleneğin, tıpkı mesir macunu festivali gibi, yıllara sahip olması büyük öneme sahiptir. Bu fuar, buradaki üreticilerin ürünlerini sergilemesi ve Manisa’nın vizyonu açısından kritik bir olaydır," dedi.

Konuşmaların ardından, 31. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Protokol üyeleri, fuarda stant açan firmaları tek tek ziyaret ederek tanıtımı yapılan ürün ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Fuarın 27 Nisan'a kadar açık kalacağı belirtildi. Açılış törenine ayrıca Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Mesir Ticaret Fuarı, 31. kez...

485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Mesir Ticaret Fuarı, 31. kez kapılarını açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde yüzü aşkın firmanın katıldığı fuarın açılış törenle yapıldı.

485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Mesir Ticaret Fuarı, 31. kez...

485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Mesir Ticaret Fuarı, 31. kez kapılarını açtı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde yüzü aşkın firmanın katıldığı fuarın açılış törenle yapıldı.

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