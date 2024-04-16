36 aylık söz veren emekliye tek seferde 68.000 TL nakit! ING Bank 08.00'da duyurdu

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından olan ING Bank, emeklilere yönelik ayrıcalıklar sunmaya devam ederken emekli maaş müşterileri için cazip kredi fırsatları vatandaşların yüzünü güldürdü. Maaş aralıklarına bakılarak değişen promosyon ödemelerin tutarları ve kredi detayları haberimizde.



ING BANK PROMOSYON

10 bin TL'ye kadar olan maaşlara 6.250 TL

10.000 - 14.999 TL aralığında olan maaşlara 10 bin TL

15.000 - 19.999 TL arasındaki maaşlara 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 15 bin TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.



EK PROMOSYON VE İHTİYAÇ KREDİSİ

Emeklilere yönelik yapılan yüksek promosyon ödemeleriyle beraber ekstra fırsatlar sunulurken avantaj sağlanıyor. 5 adet talimat verildiğinde toplamda 3 bin TL ek promosyon sunulduğunda 15 bin TL maaş promosyonu alan emeklilere 18 bin TL'ye kadar nakit destek sağlanıyor.



Emeklilere sunulan ihtiyaç kredisinde yüzde 3,99 faiz oranıyla beraber 36 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuldu. Bu kredi için aylık taksit tutarı 3.095 TL olarak açıklanırken emeklilerin nakit ihtiyaçlarını uygun şartlarla beraber karşılanmaktadır.

