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57. İstanbul Jewelry Show'da 12 Milyon Liralık Gerdanlık Sergileniyor

İstanbul Jewelry Show'da sergilenen 12 milyon liralık su yolu gerdanlık, kuyumculuk sektörünün en pahalı ürünü olarak dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 10:44
57. İstanbul Jewelry Show'da 12 Milyon Liralık Gerdanlık Sergileniyor

57. İstanbul Jewelry Show, mücevher ve kuyumculuk dünyasının en önemli buluşmalarından biri olarak kapılarını açtı. Fuarda, 12 milyon lira değerindeki su yolu gerdanlık, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Dün İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayan bu önemli etkinlik, dünya genelinden gelen alıcılar ile sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Fuar, 150'den fazla ülkeden gelen alıcıların yanı sıra yerli ve yabancı marka temsilcileriyle dolup taşıyor.

Katılımcılar, altın, pırlanta, gümüş, değerli taşlar, kuyumculuk ekipmanları ve modern üretim makineleri gibi geniş bir ürün yelpazesine yerinde göz atma fırsatı buluyor.

Bu yıl dikkat çeken takı ürünleri arasında en pahalı olanı, 35 kırat ve 86 adet pırlantadan oluşan 12 milyon lira değerindeki su yolu gerdanlık olarak belirlendi. Fuar, 19 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık kalacak.

Mücevher ve kuyumculuk dünyasının küresel buluşmalarından biri olan İstanbul Jewelry Show (IJS)...

Mücevher ve kuyumculuk dünyasının küresel buluşmalarından biri olan İstanbul Jewelry Show (IJS), İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, bu yıl 57'ncisi düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşma yaptı.

Mücevher ve kuyumculuk dünyasının küresel buluşmalarından biri olan İstanbul Jewelry Show (IJS)...

Mücevher ve kuyumculuk dünyasının küresel buluşmalarından biri olan İstanbul Jewelry Show (IJS), İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, bu yıl 57'ncisi düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşma yaptı.

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