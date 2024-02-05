75.000 TL arsa sahibi olacaksınız! Ziraat Bankası duyurdu

Arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların farklı bankalara bakmasına gerek yok! Ziraat Bankası 75.000 TL başlangıç bedelli arsayı satılığa çıkardığını duyurdu. Adıyaman’ın kahta ilçesinde yer alan bu arsa 1921 metre²’ye sahip. Arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak fırsat niteliğinde olan bu satış, Ziraat Bankası’nın gayrimenkul satış kısmında paylaşıldı. İhale usulü satışı ile gerçekleştirilecek olan bu taşınmazın satışı için en son teklif ise 76.000 TL olarak kayıtlara geçti.

EN SON 76.000 TL TEKLİF VERİLDİ

Ziraat Bankası’nın satışa çıkarmış olduğu bu taşınmaz için başlangıç bedeli 75.000 TL olarak belirlendi. 1921 metrekareye sahip olan Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yer alan Tuğla semtinde arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar şimdiden bu fırsatı değerlendirmeye başladı. Normalde 75.000 TL’den başlayan arsa için minimum 1.000 TL artış yapılarak güncel fiyatı 76.000 TL’ye çıkartıldı. Arsayı satın almak isteyen vatandaşlar, yine minimum 1.000 TL artış yapmak durumunda.

4500 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR



Ziraat Bankası tarafından satışa çıkartılan 1921 metre kare bu arsa için istenilen teminat bedeli 4.500 TL olarak belirlendi. Arsa satışı için ilgili şube ise Kahta Adıyaman şubesi görevlendirildi. Vatandaşların bu arsanın ihalesine katılması için ise son 7 gün kaldı.



