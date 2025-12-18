Zehirlenme Haberleri Kilis'te Kokoreç ve Sokak Lezzetlerini Vurdu

İlgi düştü; sebep İstanbul’daki olayların yanlış bağlantısı

Kilis'te sokak lezzetlerine olan ilginin son dönemde azaldığını söyleyen 23 yaşındaki genç kokoreç ustası Kadir Uncuoğlu, düşüşün ürün kalitesiyle değil medyadaki yanlış yansımalarla ilgili olduğunu belirtti.

Kadir Uncuoğlu, mesleğe ilişkin geçmişini anlattı: "Babam bu işi İstanbul Şirinevler Meydanı’nda yaptı. Biz de aynı mesleği Kilis’e taşıdık. Kilis’e ilk kokoreci getiren biziz".

Uncuoğlu, işlerde yaşanan gerilemeyi şu sözlerle değerlendirdi: "İstanbul’da yaşanan bazı olaylar kokoreçle ilişkilendirildi ancak yapılan araştırmalarda olayın kokoreçle değil, bir otelle ilgili olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen sektörde genel bir tedirginlik oluştu".

Usta, işletmesinin güvenilirliğini vurguladı: "8 yıldır bu işin içindeyim. Şu ana kadar ne Kilis’te ne de kendi işletmemizde herhangi bir vaka yaşanmadı, hiçbir şikâyet almadık". Müşteri güvenini yeniden kazanmanın zaman alacağını söyledi.

Hijyene ve şeffaflığa dikkat çeken Uncuoğlu, "Bu lezzetin yeniden tercih edilmesi biraz zaman alacak. Biz işimizin başındayız. Ürünlerimiz denetime açık. Seyyar çalışıyoruz ama önemli olan işi temiz yapmak. Bir işi yapıyorsan, düzgün ve hijyenik yapacaksın" dedi.

Bir müşteri olan Osman Zeytçioğlu ise mekânlara duyulan güvenin sürdüğünü vurguladı: "Kalite hiçbir zaman değişmez. Ailece gittiğimiz bir mekan. Bazı yeni yerlerde şüphe duyabilirsiniz ama sürekli yemek yediğiniz yerlerde kalite değişmez".

KADİR UNCUOĞLU