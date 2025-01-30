AB, Otomotiv Sektörünü Koruma Adımları Atıyor

Avrupa Birliği (AB), otomobil üreticilerinin ABD ve Çin'li rakipleriyle rekabet edebilmesi ve elektrikli araçlara hızlı geçiş sürecini desteklemek amacıyla gerekli adımları belirlemeye çalışıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabı üzerinden bugün Brüksel’de otomobil üreticileri ve sosyal ortaklarla yapılan Avrupa otomotiv endüstrisinin geleceğine ilişkin stratejik diyalog toplantısının yapıldığını duyurdu.

Avrupa otomotiv sektörünün kritik bir dönemden geçtiğine işaret eden von der Leyen, "Otomotiv sektörüne geçiş sürecinde destek olacağız. Bugün önümüzdeki değişim sürecinde bize yol gösterecek bir diyalog başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, diyaloğun AB’nin otomobil üreticilerine yönelik atacağı adımları belirleyeceğini vurguladı. Ayrıca, 5 Mart’ta açıklanacak sanayi eylem planına katkı sunacaklarını bildirdi. Sektörü geliştirerek küresel olarak rekabetçi bir hale getireceklerini ifade etti.

Ursula von der Leyen, arabaların hikayesinin Avrupa’da başladığını hatırlatarak, bu geleneğin gelecekte de devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Son dönemde Avrupalı otomobil üreticilerinin ABD ve Çin’deki rakiplerinin gerisinde kaldığı dikkat çekiyor.

Otomobil üreticileri, sektör için daha fazla destek sağlanmasını, AB’nin karbon emisyon hedeflerinin düşürülmesini ve Avrupa ülkelerinde yerli üretim elektrikli otomobil alımının cazip hale getirilmesini talep ediyor. Avrupa'da otomotiv sektöründe yaklaşık 13 milyon kişi istihdam edilmektedir.