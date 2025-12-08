DOLAR
42,54 0%
EURO
49,6 0%
ALTIN
5.756,15 0%
BITCOIN
3.911.571,55 0%

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin GES Sayısı 19’a Çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler binasına kurulan yeni GES ile toplam 19 GES’e ulaştı; yıllık 216 Bin kWh üretim ve yaklaşık 1 milyon TL tasarruf hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:22
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin GES Sayısı 19’a Çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin GES Sayısı 19’a Çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla enerji tasarrufunu artırmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hizmet binası çatısına kurulan yeni güneş enerjisi santrali (GES) ile belediyenin toplam GES sayısı 19'a ulaştı.

Çevre Dostu Enerjiyle Kendi İhtiyacını Karşılıyor

Türkiye’nin İklim Dostu Kuruluş Belgesine sahip olan Büyükşehir Belediyesi, hizmet binalarına kurduğu çevre dostu GES’lerle kendi enerji ihtiyacını karşılıyor. Yeni santral, yıllık 216 Bin Kilowatt saat (kWh) elektrik üretebilecek kapasiteye sahip olup, hizmet yerleşkesindeki tüm binaların elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Antalya’nın iklimi ve coğrafi avantajlarını şehrin kazancına dönüştüren belediye, bu yatırımlarla hem doğayı koruyor hem de maliyetleri azaltıyor.

Yetkililerden Açıklamalar

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Elektrik Elektronik Mühendisi Nilüfer Çetin konuya ilişkin olarak, "Artan enerji maliyetlerine karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kurmuş ve kurmakta olduğumuz güneş enerji santrallerimizle belediye aboneliklerinde enerji tüketimini en aza indirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Temiz Enerji Şube Müdürlüğü olarak 19’uncu GES’imiz Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın ana hizmet binası çatısına kurulumunu gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak yıllık 145 Bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretmekteyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yüklenici firma temsilcisi Ercan Berberoğlu ise, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler binası çatısına yaklaşık 120 kWh saat’lik GES’in kurulumunu tamamladık ve teslimini gerçekleştirdik. Güneş enerji santralimizden yaklaşık günde 480 kWh saat, yılda da 216 Bin kWh saat gibi bir elektrik üretilebilecek. Bu üretimle yıllık 1 milyon TL’lik bir tasarruf sağlanabilecek. Bu alanda yer alan bütün binaların elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir santral kuruldu. 30 yıl boyunca sorunsuz çalışabilecek bir sistem" bilgisini verdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI ÇATISINA YENİ GES'İN...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI ÇATISINA YENİ GES'İN KURULUMLARI TAMAMLANDI.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI ÇATISINA YENİ GES'İN...

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
L’Oréal Türkiye Ödülü: Doç. Dr. Sevinç Figen Öktem Seven’in Hiperspektral Projesi
2
Elazığ'da Cevizdere Besi Bölgesi Altyapısı Tamamlandı: Bin 250 İstihdam, 4 bin 500 Ton Et
3
Adilcevaz'da 12 Bin Aşılı Ceviz Fidanı Dağıtıldı
4
Kayseri'de palamut az, hamsi bolluğu sürüyor
5
Lukoil, Uluslararası Varlıklarını Gunvor'a Satıyor
6
Balıkesir Üniversitesi'nde UFEST: DHMİ Standına Öğrencilerden Yoğun İlgi
7
KAGİDER ve Migros: Tarımda Kadın Girişimcilere Destek — 6. Kamp İstanbul'da

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi