Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin GES Sayısı 19’a Çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla enerji tasarrufunu artırmaya devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hizmet binası çatısına kurulan yeni güneş enerjisi santrali (GES) ile belediyenin toplam GES sayısı 19'a ulaştı.

Çevre Dostu Enerjiyle Kendi İhtiyacını Karşılıyor

Türkiye’nin İklim Dostu Kuruluş Belgesine sahip olan Büyükşehir Belediyesi, hizmet binalarına kurduğu çevre dostu GES’lerle kendi enerji ihtiyacını karşılıyor. Yeni santral, yıllık 216 Bin Kilowatt saat (kWh) elektrik üretebilecek kapasiteye sahip olup, hizmet yerleşkesindeki tüm binaların elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Antalya’nın iklimi ve coğrafi avantajlarını şehrin kazancına dönüştüren belediye, bu yatırımlarla hem doğayı koruyor hem de maliyetleri azaltıyor.

Yetkililerden Açıklamalar

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Elektrik Elektronik Mühendisi Nilüfer Çetin konuya ilişkin olarak, "Artan enerji maliyetlerine karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kurmuş ve kurmakta olduğumuz güneş enerji santrallerimizle belediye aboneliklerinde enerji tüketimini en aza indirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Temiz Enerji Şube Müdürlüğü olarak 19’uncu GES’imiz Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın ana hizmet binası çatısına kurulumunu gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak yıllık 145 Bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretmekteyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Yüklenici firma temsilcisi Ercan Berberoğlu ise, "Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler binası çatısına yaklaşık 120 kWh saat’lik GES’in kurulumunu tamamladık ve teslimini gerçekleştirdik. Güneş enerji santralimizden yaklaşık günde 480 kWh saat, yılda da 216 Bin kWh saat gibi bir elektrik üretilebilecek. Bu üretimle yıllık 1 milyon TL’lik bir tasarruf sağlanabilecek. Bu alanda yer alan bütün binaların elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir santral kuruldu. 30 yıl boyunca sorunsuz çalışabilecek bir sistem" bilgisini verdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI ÇATISINA YENİ GES'İN KURULUMLARI TAMAMLANDI.