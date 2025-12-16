Artaş Holding üç yeni projesinin satışlarını başlattı — Şişli-2, Güneşli, Oryapark

Artaş Holding üç yeni projesinde satışlara başladı

Artaş Holding, İstanbul’un merkezi lokasyonlarında yer alan üç yeni projesinin eşzamanlı satışlarını başlattı. Şişli, Güneşli ve Yamanevler’de hayata geçirilen projeler, konum, sosyal donatı ve ulaşım avantajlarıyla öne çıkıyor.

Avrupa Residence Şişli-2

Şişli’de inşa edilen Avrupa Residence Şişli-2; 6 konut bloğu, ticari alanlar ve özel kreş alanı içeriyor. Projede 1+1 ile 3+1 arasında değişen konut alternatifleri sunuluyor. Mecidiyeköy metrosu ve metrobüse yürüme mesafesinde yer alan proje, Mecidiyeköy, Levent, Zincirlikuyu ve Maslak gibi iş merkezlerine ile Beşiktaş İskelesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yakınlığıyla dikkat çekiyor. Projenin peyzaj alanı, kapalı havuzu, fitness ve yürüyüş alanları bulunuyor. Teslim: 2027.

Avrupa Konutları Güneşli

Avrupa Konutları Güneşli, Güneşli’de 72 bin 148 metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Proje toplam 1.556 konut ve 24 ticari birimden oluşuyor; inşaat alanı 345 bin metrekare olarak açıklandı. Verandalı ve bahçeli konutlar, yansıma havuzu, kapalı yüzme havuzu, spor alanları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları projede öne çıkan sosyal donatılar arasında. Proje, Basın Ekspres Yolu, E5 ve TEM bağlantılarına yakın konumda olup İkitelli‑Ataköy metrosu ve Ataköy Marmaray durağına da kolay erişim sağlıyor. Teslim: 2027.

Avrupa Residence Oryapark

Avrupa Residence Oryapark Yamanevler bölgesinde 1+1’den 2+1’e uzanan toplam 317 rezidans sunuyor. Proje, Yamanevler ve Çakmak metro duraklarına, eğitim kurumlarına, AVM’lere ve sağlık kuruluşlarına yakın mesafede konumlandırıldı. Projenin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yaklaşık 6 kilometre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne ise 7 kilometre uzaklıkta inşa edileceği belirtildi. 22 ve 34 katlı bloklardan oluşan projede bloklara direkt erişim sağlayan kapalı otopark seçeneği de yer alıyor. Teslim: 2026.

Kampanya ve ödeme avantajları

Aralık ayına özel kampanya kapsamında projelere yönelik ödeme seçenekleri şöyle açıklandı: Avrupa Residence Şişli-2 için yüzde 30 peşinat ve 18 ay sıfır faizli ödeme; Avrupa Konutları Güneşli için yüzde 30 peşinat, 18 ay sıfır faiz ve yüzde 30 teslimde ödeme imkanı; Avrupa Residence Oryapark için ise yüzde 30 peşinat ve 12 ay sıfır faizli ödeme seçeneği sunuluyor. Şirket, bu kampanyaların hem oturum hem yatırım amaçlı alıcılar için önemli fırsatlar oluşturduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın değerlendirmesi

Süleyman Çetinsaya, şirket olarak yeni projeleri özel lokasyonlarda satışa sunduklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Yarım asra yaklaşan tecrübemizle şehirlerimizin gelişimine katkı sunan, yaşam kalitesini yükselten projeler üretmeyi sürdürüyoruz. İstanbul’da Şişli, Güneşli ve Yamanevler bölgelerinde satışa sunduğumuz üç yeni projemiz, Artaş Holding’in kalite, güven ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımının birer yansımasıdır. Her bir projede modern şehir yaşamının ihtiyaçlarını doğru okuyarak, ulaşım kolaylığından sosyal donatılara, mimari konseptten peyzaj yaklaşımına kadar tüm detayları titizlikle planladık. Bulunduğu bölgelerde yeni bir yaşam standardı oluşturacak bu yatırımlar, hem şehir dokusuna hem de ekonomiye ciddi katkılar sağlayacaktır. Aralık ayına özel sunduğumuz ödeme avantajlarının, hem oturum hem de yatırım amaçlı konut alıcılarımız için önemli fırsatlar oluşturacağını düşünüyoruz."

Çetinsaya kampanyalara ilişkin ek açıklamasında ise kampanya şartlarını ve teslim tarihlerine ilişkin bilgileri tekrar ederek yatırım ve konut alıcılarına çağrıda bulundu.

ARTAŞ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ÇETİNSAYA