AB, Türk Dönerine Geleneksel Ürün Tescili Vermeye Hazırlanıyor

Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan dönerin, Avrupa Birliği (AB) tarafından "geleneksel ürün adı" tescili alması için yapılan başvurunun yıl sonuna kadar olumlu sonuçlanması öngörülüyor. Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, bu süreçle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Tescil Başvurusunun Süreci

Emek, dönerin AB'den tescil alması amacıyla 2022 yılında yaptıkları başvurunun ardından gelişmeleri aktardı. Oluşan sürecin, Nisan 2024'te AB resmi gazetesinde ilan edilmesiyle üç ay sürecek itiraz aşamasına geçtiğini belirtti. Almanya'nın da aralarında bulunduğu yedi Avrupa ülkesinden teknik itirazlar alındığını dile getiren Emek, itirazların tescilin yok sayılması amacıyla değil, daha çok üretim ve satış süreçleriyle ilgili kriterlere dair yapıldığını vurguladı.

Uzlaşma Adımları

Emek, uyum sağlamaya yönelik görüşmelerin sürdüğünü ve Almanya ile uzlaşmaya vardıklarını belirtti. Diğer ülkelerle de görüşmelerin devam ettiğini ve kaygılarının giderilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Bu süreçte, 2025 yılında dönerin AB tarafından tescil edilmesini öngördüklerini sözlerine ekledi.

Hukuki ve Diplomatik Adımlar

Olumsuz bir sonuçla karşılaşılması halinde hukuki ve diplomatik adımlar atacaklarını belirten Emek, dönerin uluslararası alanda tanınması ve korunması için alternatif stratejiler geliştirileceğini kaydetti. Ancak bu ihtimalin gerçekleşeceğine inanmadığını söyledi.

Döner Pazarının Gücü

Emek, Avrupa'daki döner sektörünün oldukça büyük bir pazar payına sahip olduğunu ve günlük yaklaşık 400 ton döner tüketildiğini belirtti. Yıllık cironun 3,5 milyar avroyu aştığını ifade eden Emek, Avrupa’da 40 binden fazla döner işletmesi bulunduğunu ve Türk döner şirketlerinin yurtdışında başarılı işler çıkardığını aktardı.

Tescilin Önemi

Türk dönerinin AB'de tescil edilmesinin, ürünün orijinalliğini ve kalitesini koruyarak haksız rekabetin önüne geçeceğine dikkat çeken Emek, bunun aynı zamanda Türkiye'nin gastronomi turizmine de olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Tescilin dönerin üretim standartlarını belirleyeceğini ve tüketicilere güvenilir, kaliteli ürün sunulmasını sağlayacağını da sözlerine ekledi. Ayrıca, bu süreç sayesinde dönerin farklı isimlerle başka ülkeler tarafından sahiplenilmesinin önüne geçilmiş olacağı ifade edildi.