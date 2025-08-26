DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,82 -0,26%
ALTIN
4.452,18 -0,4%
BITCOIN
4.519.594,8 -0,45%

ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda %2,8 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre dayanıklı mal siparişleri temmuzda yüzde 2,8 azalarak 302,8 milyar dolara geriledi; piyasa beklentisi yüzde 3,8 düşüştü.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:22
ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda %2,8 düştü

ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda %2,8 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı temmuzda bir önceki aya göre %2,8 azalarak 302,8 milyar dolar düzeyine geriledi.

Beklentiler ve önceki ay verisi

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde %3,8 azalacağı yönündeydi. Haziran ayında ise dayanıklı mallara yönelik siparişlerde %9,4 düşüş kaydedilmişti.

Alt kalemlerdeki değişim

Ulaşım hariç siparişler temmuzda %1,1 artarken, savunma hariç siparişler %2,5 azaldı.

Ekonomik önemi

Dayanıklı tüketim malları, kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içerir ve sanayi üretimine ilişkin önemli bir gösterge olarak değerlendirilir.

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İTO Başkanı Şekib Avdagiç Yeniden Aday: Yeni Dönemde Göreve Talip
2
Rusya Kuzey Deniz Yolu'nda Nükleer Buzkıran Filosunu Hızlandırıyor
3
Adana'nın İhracatını Kimya Sektörü Sırtladı
4
Bayram Alışverişinde Dikkat Edilmesi Gerekenler: Açıkta Satılan Ürünler Tehlike Arz Ediyor
5
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara (Pazartesi–Salı)
6
ABD Konut Fiyatları Haziran: S&P Cotality Case-Shiller Endeksi %1,9 Arttı
7
New York Borsası Trump'ın Cook'u Azletmesi ve Tarife Tehditleriyle Düştü

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025