ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda %2,8 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı temmuzda bir önceki aya göre %2,8 azalarak 302,8 milyar dolar düzeyine geriledi.

Beklentiler ve önceki ay verisi

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde %3,8 azalacağı yönündeydi. Haziran ayında ise dayanıklı mallara yönelik siparişlerde %9,4 düşüş kaydedilmişti.

Alt kalemlerdeki değişim

Ulaşım hariç siparişler temmuzda %1,1 artarken, savunma hariç siparişler %2,5 azaldı.

Ekonomik önemi

Dayanıklı tüketim malları, kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içerir ve sanayi üretimine ilişkin önemli bir gösterge olarak değerlendirilir.