ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda %2,8 düştü
ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı temmuzda bir önceki aya göre %2,8 azalarak 302,8 milyar dolar düzeyine geriledi.
Beklentiler ve önceki ay verisi
Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde %3,8 azalacağı yönündeydi. Haziran ayında ise dayanıklı mallara yönelik siparişlerde %9,4 düşüş kaydedilmişti.
Alt kalemlerdeki değişim
Ulaşım hariç siparişler temmuzda %1,1 artarken, savunma hariç siparişler %2,5 azaldı.
Ekonomik önemi
Dayanıklı tüketim malları, kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içerir ve sanayi üretimine ilişkin önemli bir gösterge olarak değerlendirilir.