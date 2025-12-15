Hizmet Üretim Endeksi Ekim 2025: Yıllık yüzde 3,4 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet üretim endeksi 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

Yıllık değişim

2025 Ekim ayında sektörel bazda değişimler şöyle gerçekleşti: ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı ve idari ve destek hizmetleri yüzde 2,6 arttı.

Aylık değişim

Hizmet üretim endeksi 2025 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,4 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,7 azaldı ve idari ve destek hizmetleri yüzde 1,2 azaldı.

