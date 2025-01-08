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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüşte

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 4 Ocak haftasında 10 bin kişi azalarak 201 bine düştü.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:49
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüşte

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 201 Bine Geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 4 Ocak ile biten haftada 201 bine inerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu, bir önceki haftaya göre 10 bin kişi azalma anlamına geliyor.

Piyasa Beklentileri Aşılmadı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, işsizlik maaşı başvuru sayısının 214 bin olması bekleniyordu; ancak gerçekleşen rakam, beklenenin altında kaldı. Önceki haftanın verisi ise 211 bin olarak kaydedilmişti.

4 Haftalık Ortalamada Düşüş

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 10 bin 250 azalarak 213 bin seviyesine geriledi. Ancak devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısında 33 bin kişilik bir artış gözlemlendi ve bu sayı 1 milyon 867 bine yükseldi.

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