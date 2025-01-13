ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Sabit Kaldı: Yüzde 3

ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Değişmedi

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, Aralık 2024 dönemi için değişiklik göstermeyerek yüzde 3 olarak belirlendi. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Medyan Enflasyon Beklentileri

Gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi sabit kalırken, gelecek 3 yıl için medyan enflasyon beklentisi %2,6'dan %3'e çıkış gösterdi. 5 yıllık süreçte ise bu beklenti %2,9'dan %2,7'ye geriledi.

Gelir ve Harcama Beklentileri

Hane halkı gelirindeki artışa dair beklentiler, Kovid-19 salgını öncesi seviyelere yaklaşırken, harcamalar konusundaki beklentiler artış gösterdi. Gelir artışı beklentisi %0,3 puan azalarak %2,8'e düştü ve bu, Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye oldu. Harcama artışı beklentisi ise %0,1 puan artarak %4,8'e yükseldi.

Maliyet Artış Beklentileri

Bunun yanı sıra, maliyetlerde beklenen artışlar arasında gıda %4, benzin %2, üniversite eğitimi %5,7, sağlık hizmetleri %5,8 ve kira %5,5 oldu.

Önemli Enflasyon Verileri Açıklanacak

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Kasım 2024'te aylık %0,3 ve yıllık %2,7 ile beklentilere paralel artış göstermişti. Ülkede çarşamba günü açıklanacak olan Aralık 2024 dönemine ait enflasyon oranı için piyasa beklentisi ise aylık %0,3 ve yıllık %2,9 düzeyinde.