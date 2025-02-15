ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Arttı

ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri Yükselişte

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta baker Hughes tarafından yayınlanan verilerle birlikte 1 artış gösterdi. 7-14 Şubat tarihleri arasında, ülkedeki toplam petrol sondaj kulesi sayısı 481'e ulaşarak bir önceki haftaya göre artış yaşadı.

Yıllık Veriler ve Fiyat Değişimleri

Buna karşın, son bir yılda ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısının 16 azaldığı gözlemleniyor. Brent petrolün varil fiyatı ise geçtiğimiz Perşembe günü 74,91 dolardan kapanmışken, Cuma günü 75,02 dolara yükseldi. Ayrıca, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, 71,29 dolardan işlemde gelirken, perşembe günü 71,26 dolar seviyesinde kapanmıştı.