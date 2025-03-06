ABD'de Şubat Ayında İşten Çıkarmalar Yüzde 245 Arttı

İşten Çıkarmalar Şubat Ayında Rekor Kırdı

ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmalar, hükümetteki işten çıkarmalar, iptal edilen sözleşmeler, ticaret savaşı korkuları ve iflasların etkisiyle şubat ayında geçen aya göre yüzde 245 artarak 172 bin 17'ye yükseldi. Bu durum, Challenger, Gray & Christmas adlı danışmanlık şirketinin yayımladığı şubat ayına ilişkin raporla ortaya kondu.

Geçmişe Dönük Yüksek Sayılar

Rapora göre, ABD merkezli işverenler şubat ayında toplamda 172 bin 17 kişinin işten çıkarıldığını duyurdu. Bu rakam, 2009 yılındaki 186 bin 350 işten çıkarmadan bu yana şubat ayı için kaydedilen en yüksek seviye oldu. Ayrıca, Temmuz 2020'deki 262 bin 649 işten çıkarmadan bu yana en yüksek aylık toplam olarak kayıtlara geçti.

Artış Oranları ve Kamu Sektörü

Şubat ayında yapılan işten çıkarmalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103 yükselirken, bu yılın ilk iki ayında toplam işten çıkarmalar 221 bin 812'ye çıktı. 2024'ün aynı dönemine göre bu, yüzde 33 artış anlamına geliyor. En fazla işten çıkarma ise kamu sektöründe gerçekleşti. Geçen ay, federal hükümete bağlı 17 farklı kurumdan toplamda 62 bin 242 kişilik işten çıkarma duyurusu yapıldı.

Perakende ve Teknoloji Sektörleri Etkileniyor

Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, özel sektörün özellikle perakende ve teknoloji alanlarında binlerce kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Challenger, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) eylemlerinin yanı sıra iptal edilen kamu sözleşmeleri ve ticaret savaşları korkusunun da işten çıkarmalardaki artışta etkili olduğunu vurguladı.

Çalışanların Huzursuzluğu

Toplu işten çıkarmalar sonrası çalışanların genellikle huzursuz ve belirsizlik içinde hissettiğini belirten Challenger, bu şartlar altında birçok çalışanın kendi isteğiyle ayrılma olasılığının da oldukça yüksek olduğunu ifade etti.