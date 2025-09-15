New York borsası Fed beklentileriyle yükselişle açıldı

Piyasa açılışı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artarak 45.894,64 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artışla 6.606,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kazançla 22.236,14 puana tırmandı.

Fed kararları ve beklentiler

Fed'in çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi sonrası faiz indirimi beklentileri güçlendi ve Banka'nın çarşamba günü politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yarın başlayacak iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'in ekonomik projeksiyonları ile Fed Başkanı Jerome Powellın açıklamaları, para politikasının seyrine ilişkin ipuçları arayan yatırımcılar için önem taşıyor.

Siyasi açıklamalar ve ticaret görüşmeleri

ABD Başkanı Donald Trump, Fed toplantısı öncesi bankaya yönelik faiz indirimi çağrılarını yineledi. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda faizlerin derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ticaret cephesinde, ABD ile Çin heyetlerinin İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Trump, görüşmelerin "çok iyi" geçtiğini bildirirken, toplantının kısa süre içinde sona ereceğini ve gençlerin önem verdiği bir şirketle ilgili anlaşma sağlandığını belirtti. Ayrıca Trump, Cuma günü Başkan Şi (Cinping) ile görüşeceğini ve ilişkilerin güçlü kalacağını vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Çin heyetiyle yapılan müzakereler sonucunda TikTok'un ABD'de faaliyet göstermeye devam etmesine olanak sağlayacak bir çerçeve anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kurumsal hareketler

Tesla hisseleri, şirketin üst yöneticisi Elon Musk'ın yaklaşık 1 milyar dolarlık Tesla hissesi satın aldığının bildirilmesinin ardından yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

Nvidia hisseleri ise Çin'in şirketin tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiğini belirterek başlattığı soruşturmayı derinleştirme kararı almasıyla yüzde 1'in üzerinde geriledi.