DOLAR
34,26 0,01%
EURO
37,01 0,01%
ALTIN
3.012,26 -0,69%
BITCOIN
2.301.885,99 -0,78%

ABD'nin Ham Petrol Stokları Artış Gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları 5.5 milyon varil arttı, üretim ise azaldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:31
ABD'nin Ham Petrol Stokları Artış Gösterdi

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stoklarındaki Artış

Geçen hafta ABD'nin ticari ham petrol stokları, önceki haftaya oranla yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon varil seviyesine ulaştı. Bu artış, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklandı. Piyasada beklenen artış miktarı ise yalnızca 800 bin varil olarak tahmin ediliyordu.

Stratejik Stokların Durumu

Ticari ham petrol stoklarına dahil edilmeyen stratejik ham petrol stokları da bu süreçte yaklaşık 800 bin varil artarak 384 milyon 600 bin varil seviyesine yükseldi. Bu durum, piyasa dinamiklerini etkileyecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Benzin Stoklarındaki Artış

ABD'nin benzin stokları ise 900 bin varil artarak 213 milyon 600 bin varil düzeyine kaydedildi.

Petrol Üretimindeki Düşüş

Diğer yandan, 12-18 Ekim haftasında ABD'nin günlük ham petrol üretimi 5 bin varil azalarak 13 milyon 926 bin varil değerine geriledi. Bu durum, ABD'nin enerji bağımlılığına dair bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor.

İthalat ve İhracat Rakamları

Ham petrol ithalatı, geçen hafta günlük ortalama 902 bin varil artışla 6 milyon 431 bin varil seviyesine çıkarken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 11 bin varil azalarak 4 milyon 112 bin varil oldu. Bu veriler, daha geniş bir enerji stratejisi çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Gelecek Yıl İçin Tahminler

EIA'nın Ekim 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 220 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 540 bin varil olması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul Günlük Yükselişle Başladı
2
Türkiye'de Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Beklentileri
3
Brent Petrol Fiyatları ve Orta Doğu'daki Gelişmeler
4
Fed'in Bej Kitabı'na Göre Ekonomik Aktivite Az Değişti
5
Norveç Varlık Fonu 3'üncü Çeyrekte Büyük Bir Kazanç Elde Etti
6
Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak
7
Brent Petrol Fiyatları Doların Üzerinde Yükseliyor

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı