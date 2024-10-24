ABD'nin Ham Petrol Stokları Artış Gösterdi

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stoklarındaki Artış

Geçen hafta ABD'nin ticari ham petrol stokları, önceki haftaya oranla yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon varil seviyesine ulaştı. Bu artış, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklandı. Piyasada beklenen artış miktarı ise yalnızca 800 bin varil olarak tahmin ediliyordu.

Stratejik Stokların Durumu

Ticari ham petrol stoklarına dahil edilmeyen stratejik ham petrol stokları da bu süreçte yaklaşık 800 bin varil artarak 384 milyon 600 bin varil seviyesine yükseldi. Bu durum, piyasa dinamiklerini etkileyecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Benzin Stoklarındaki Artış

ABD'nin benzin stokları ise 900 bin varil artarak 213 milyon 600 bin varil düzeyine kaydedildi.

Petrol Üretimindeki Düşüş

Diğer yandan, 12-18 Ekim haftasında ABD'nin günlük ham petrol üretimi 5 bin varil azalarak 13 milyon 926 bin varil değerine geriledi. Bu durum, ABD'nin enerji bağımlılığına dair bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor.

İthalat ve İhracat Rakamları

Ham petrol ithalatı, geçen hafta günlük ortalama 902 bin varil artışla 6 milyon 431 bin varil seviyesine çıkarken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 11 bin varil azalarak 4 milyon 112 bin varil oldu. Bu veriler, daha geniş bir enerji stratejisi çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Gelecek Yıl İçin Tahminler

EIA'nın Ekim 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 220 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 540 bin varil olması bekleniyor.