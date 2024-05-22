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Bu işi yapan gençlere 1 milyon 500 bin TL destek! Başvuru şartları tek tek açıklandı

Türkiye’de Genç Çiftçilere 1 milyon 500 bin TL'lik destek sunulacak! İşte başvuru için gereken koşullar...

Yayın Tarihi: 22.05.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 13:08
Bu işi yapan gençlere 1 milyon 500 bin TL destek! Başvuru şartları tek tek açıklandı

Türkiye'de gençlerin çiftçilik alanında daha fazla rol alması ve tarımsal üretime katkı sağlamaları adına önemli bir adım atıldı. Ziraat Bankası tarafından başlatılan "Genç Çiftçi Kredisi" projesi, gençlerin çiftçilik hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine olanak tanıyacak.

Proje kapsamında genç çiftçilere 1 milyon 500 bin TL'ye varan destek sağlanacak. Bu kredi desteğiyle gençler, süt hayvancılığı, besicilik, arıcılık, et tavukçuluğu, sera sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi çeşitli tarımsal faaliyetlere yatırım yapabilecekler.

Kredi kapsamında genç çiftçilere sunulan olanaklar oldukça geniş. Canlı hayvan alımından basit sera yapımına, makine ekipman alımından işletme giderlerine kadar çeşitli ihtiyaçlar için destek sağlanacak. Düşük faizli kredilerle genç çiftçilere finansal destek sunulacak ve esnek ödeme planlarıyla işlerini büyütmelerine olanak tanınacak.

genç çiftçi projesi

Gençlerin bu kredi fırsatından yararlanabilmesi için Ziraat Bankası şubelerine bizzat başvurmaları gerekecek. Proje, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hayata geçirilmiş olup, gençlerin köylere dönüşünü teşvik etmeyi ve tarım sektöründe daha fazla genç girişimcinin yer almasını amaçlıyor.

Genç Çiftçi Kredisi projesiyle tarım sektöründe gençlerin daha fazla rol alması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor. Bu adım, Türkiye'nin tarımsal potansiyelini artırarak ülke genelinde kalkınmayı destekleyebilir.

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