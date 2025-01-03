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ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı: EIA Raporu

ABD'nin ticari ham petrol stokları 1.2 milyon varil azalarak 415.6 milyon varile düştü. Petrol üretimi ise günlük 13.5 milyon varile geriledi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:36
ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı: EIA Raporu

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 1.2 milyon Varil Azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), söz konusu dönemde ülkedeki ticari ham petrol stoklarının 415 milyon 600 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentileri, stokların yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stratejik Ham Petrol Stokları Artış Gösterdi

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 300 bin varil artışla 393 milyon 600 bin varil seviyesine ulaştı.

Benzin Stokları Yükseldi

Ayrıca, ABD'nin benzin stokları da 7 milyon 700 bin varil artışla 231 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol Üretiminde Düşüş

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 20-27 Aralık haftasında 12 bin varil azalarak 13 milyon 573 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 455 bin varil artışla 6 milyon 926 bin varil olurken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 132 bin varil artışla 3 milyon 854 bin varil seviyesine yükseldi.

EIA 2024 Tahminleri

EIA'nın Aralık 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 240 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 520 bin varil olması bekleniyor.

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