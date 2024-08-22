ABD'nin Ticari Ham Petrol Stoklarındaki Düşüş

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Düşüşte

Son açıklamalara göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçtiğimiz hafta içerisinde 4.6 milyon varil azalma kaydetti ve 426 milyon varil seviyesine geriledi. Bu rapor, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yayımlandı.

Piyasa Beklentileri Aşıldı

Piyasalardaki beklentiler, stokların yalnızca 2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ancak gerçekleşen bu büyük düşüş, yatırımcıların dikkate alması gereken önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Stratejik Stoklar Artış Gösterdi

Öte yandan, stratejik ham petrol stokları ise 600 bin varil artarak 377.2 milyon varil düzeyine ulaştı. Bu durum, genel petrol arzı üzerinde etkili olabilecek bir diğer faktör olarak değerlendiriliyor.

Benzin Stoklarında Düşüş

ABD'nin benzin stokları da aynı dönemde 1.6 milyon varil azalış göstererek 220.6 milyon varil seviyesine indi.

Ham Petrol Üretiminde Artış

ABD'nin ham petrol ithalatı, önceki haftaya göre günlük 366 bin varil artarak 6.65 milyon varil seviyesine çıkarken, ihracat ise 289 bin varil artış göstererek 4.05 milyon varil oldu.

Ham petrol üretimi, 10-16 Ağustos tarihleri arasında günlük 123 bin varil artışla 13.81 milyon varil olarak kaydedildi. EIA'nın Ağustos 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, bu yıl ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 13.23 milyon varil, gelecek yıl ise 13.69 milyon varil olması öngörülüyor.