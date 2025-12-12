Konya'nın Makine Gücü: Takım Tezgahlarında Stratejik Fırsatlar

Konya, güçlü üretim altyapısı ve geniş ihracat ağıyla makine ve takım tezgahları sektöründe öne çıkıyor. Konya Ticaret Odası (KTO) önderliğinde düzenlenen istişare toplantılarında sektörün güncel sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı.

Konya'nın üretim kapaseti ve ihracat başarısı

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, kentin makine üretim gücüne dikkat çekerek, "Konya’nın makine üretim kabiliyeti, küresel alanda sektörümüz için stratejik fırsatlar oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı. Öztürk, Türkiye'nin takım tezgahları üretiminde Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 14'üncü büyük üreticisi konumunda olduğunu vurguladı.

Başkan Öztürk, şehrin güçlü altyapısının ülke ihracatında önemli rol oynadığını belirterek, Konya'nın Türkiye'nin toplam makine ihracatında yüzde 10’un üzerinde pay aldığını kaydetti. Ayrıca kentte; takım tezgahları, işleme makineleri, tarım makineleri, endüstriyel üretim hatları ve otomasyon sistemleri gibi alanlarda etkin bir sanayi yapısının bulunduğunu anlattı.

Öztürk, Konya makine sektörünün 160’tan fazla ülkeye ihracat yaptığını, Ar-Ge yatırımlarının arttığını ve üretimin Avrupa standartlarına uygun olduğunu belirterek, sektörün küresel dönüşümle birlikte önemli fırsatlar yakaladığını söyledi.

Komite toplantısında sektörün sesi duyuldu

KTO'da Meslek Komiteleri ile yürütülen istişare toplantıları kapsamında 37. Makine ve Takım Tezgahları İmalatı Meslek Komitesi ile bir araya gelindi. Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Selçuk Öztürk başkanlık etti; toplantıda sektörün mevcut sorunları ele alındı, üyelerin öneri ve talepleri dinlendi.

KTO 37. Hizmete Yönelik Makine ve Takım Tezgahları İmalatı Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Emrah Elmalı, komitenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, sektörel problemlere çözüm arayışlarını aktardı. Elmalı, yürütülen çalışmalara verdikleri destek nedeniyle KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

Toplantı sonunda KTO üyelerine söz verilerek, sahadan gelen sorunlar ve çözüm önerileri detaylı şekilde dinlendi; sektörün geleceğine dair değerlendirmeler yapıldı.

KONYA TİCARET ODASI BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK, "BİR YANDAN YÖNETİM KURULU OLARAK ÜYELERİMİZİ YERLERİNDE ZİYARET ETMEYE, ONLARIN İŞLETMELERİNDEKİ GELİŞMELERİ, ÜRETİM KAPASİTELERİNİ VE SORUNLARINI BİZZAT GÖZLEMLEMEYE DEVAM EDİYORUZ. DİĞER YANDAN DA KOMİTELERİMİZLE BİRLİKTE BU TÜR İSTİŞARE TOPLANTILARINI DÜZENLEYEREK ÜYELERİMİZLE DÜZENLİ BİR İLETİŞİM ZEMİNİ KURUYORUZ" DEDİ.