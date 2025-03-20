İsviçre Merkez Bankası Faiz İndirimine Gitti: 25 Baz Puan Düşürüldü

İsviçre Merkez Bankası, ekonomi destekleme amacında 25 baz puan faiz indirimi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:14
İsviçre Merkez Bankası Faiz İndirimine Gitti: 25 Baz Puan Düşürüldü

İsviçre Merkez Bankası Faiz İndirimine Gitti

İsviçre Merkez Bankası (SNB), ekonomik koşulları iyileştirmek amacıyla politika faizini 25 baz puan düşürdü. Bu düşüş, beklenen bir adım olarak karşımıza çıkıyor ve bankanın faizi %0,25 seviyesine çektiğini duyurdu.

Piyasalardaki beklentiler doğrultusunda gerçekleştirilen bu faiz indirimi, Mart 2024 tarihinden bu yana beşinci kez yapıldı. SNB, Kovid-19 sonrası süreçte enflasyonist baskılarla mücadele etmek için parasal sıkılaştırmalar uygulamaya başlayan ilk merkez bankası olarak ön plana çıkmıştı.

Faiz Ayarlaması ve Ekonomik Belirsizlikler

SNB, yapılacak faiz ayarlaması ile birlikte, düşük enflasyonist baskılar ve artan aşağı yönlü risklere karşı parasal koşulların uygun kalmasını hedeflediğini belirtti. Açıklamada, "Dünya genelinde artan ticaret ve jeopolitik belirsizlikler ışığında, yurt dışındaki gelişmeleri ana risk olarak değerlendirmekteyiz." ifadesine yer verildi.

İsviçre, Şubat 2024 itibarıyla %0,3 ile büyük ekonomiler arasında en düşük yıllık enflasyon oranlarına sahip ülkelerden biri konumunda bulunuyor. SNB, enflasyon hedefini %0 ile %2 arasında tutmayı amaçlıyor ve gerektiğinde döviz piyasasında aktif olabileceğini de vurguladı.

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