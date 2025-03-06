ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten Tarife Muafiyeti Açıklaması

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Tarife Muafiyeti Hakkında Açıklama Yaptı

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu tüm mal ve hizmetlerin Kanada ve Meksika’ya yönelik tarifelerden bir ay süreyle muaf tutulabileceğini ifade etti.

Muafiyet Kapsamı Genişliyor

Lutnick, CNBC'ye verdiği röportajda, ABD’nin Kanada ve Meksika’ya uyguladığı tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, tarifelere yönelik muafiyetin kapsamına ilişkin bugün karar vereceğini belirten Lutnick, bu muafiyetin USMCA ile uyumlu tüm mal ve hizmetleri kapsayacağını düşündüğünü aktardı.

Gümrük Vergisi Uygulaması ve Süreç

Lutnick, açıklamasında, "Muhtemelen USMCA ile uyumlu tüm mal ve hizmetleri kapsayacağını düşünüyorum, dolayısıyla Başkan Trump’ın Kanada ve Meksika ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olan mal ve hizmetlerin bu tarifelerden muaf tutulması muhtemel." dedi. Bu muafiyetin süresinin bir ay olacağını kaydetti.

Göçmen ve Fentanil Gerekçesiyle Gümrük Vergisi

ABD Başkanı Trump’ın, düzensiz göçmen ve fentanil akışını gerekçe göstererek Kanada ve Meksika’dan ithal edilen mallara getirdiği yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması 4 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün, Trump’ın USMCA kapsamında ülkeye gelen otomobilleri, Kanada ve Meksika’ya uyguladığı tarifelerden bir ay süreyle muaf tutacağını duyurmuştu.