ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten Tarife Muafiyeti Açıklaması

Lutnick, USMCA ile uyumlu tüm mallar için Kanada ve Meksika'ya bir ay süreyle tarife muafiyeti tanınabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:57
ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten Tarife Muafiyeti Açıklaması

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Tarife Muafiyeti Hakkında Açıklama Yaptı

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu tüm mal ve hizmetlerin Kanada ve Meksika’ya yönelik tarifelerden bir ay süreyle muaf tutulabileceğini ifade etti.

Muafiyet Kapsamı Genişliyor

Lutnick, CNBC'ye verdiği röportajda, ABD’nin Kanada ve Meksika’ya uyguladığı tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın, tarifelere yönelik muafiyetin kapsamına ilişkin bugün karar vereceğini belirten Lutnick, bu muafiyetin USMCA ile uyumlu tüm mal ve hizmetleri kapsayacağını düşündüğünü aktardı.

Gümrük Vergisi Uygulaması ve Süreç

Lutnick, açıklamasında, "Muhtemelen USMCA ile uyumlu tüm mal ve hizmetleri kapsayacağını düşünüyorum, dolayısıyla Başkan Trump’ın Kanada ve Meksika ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olan mal ve hizmetlerin bu tarifelerden muaf tutulması muhtemel." dedi. Bu muafiyetin süresinin bir ay olacağını kaydetti.

Göçmen ve Fentanil Gerekçesiyle Gümrük Vergisi

ABD Başkanı Trump’ın, düzensiz göçmen ve fentanil akışını gerekçe göstererek Kanada ve Meksika’dan ithal edilen mallara getirdiği yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması 4 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün, Trump’ın USMCA kapsamında ülkeye gelen otomobilleri, Kanada ve Meksika’ya uyguladığı tarifelerden bir ay süreyle muaf tutacağını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten Tarife Muafiyeti Açıklaması
2
Mete Buyurgan, pladis'in Birleşik Krallık ve İrlanda Başkanı Oldu
3
IMF: ABD Tarifeleri Meksika ve Kanada Ekonomilerini Tehdit Ediyor
4
ECB Başkanı Lagarde'dan Faiz Kararlarına İlişkin Açıklamalar
5
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları 13.364,90 Lira
6
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün İçinde Yüzde 2,65 Arttı
7
Trump: Dış Ticaret Açığını Değiştireceğim!

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

Emekli Promosyonu 25.000 TL ile Yeniden Belirlendi!

Milyonlarca Emekliye Nisan Ayı Zam Müjdesi! Yeni Oran Açıklandı

Karatay Belediyesi'nden Öğrencilere YKS Desteği

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı