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Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz'de İlk Sondaja Başladı

Türkiye, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ile Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 13:17
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz'de İlk Sondaja Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de Amasra bölgesinde ilk sondajına bu sabah itibarıyla başladığını duyurdu. Bayraktar, doğal gaz üretimini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Bakan Bayraktar, CNN Türk'te yaptığı açıklamada, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma amacıyla hem yurt içi hem de yurt dışındaki petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. “Amasra-4 kuyusundaki ilk sondaj faaliyeti yaklaşık 30 gün sürecek” şeklinde bilgi verdi.

Tarsiyedir, Türkiye'nin farklı coğrafyalarda yürüttüğü projeleri de aktaran Bayraktar, Türk tersanelerinde inşa edilen Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin ilk kez yurtdışında, Somali'de petrol araştırmaları yapmak üzere görevlendirildiğini söyledi.

Bayraktar, yurt dışındaki petrol üretim faaliyetlerine ilişkin de “Irak, Rusya ve Azerbaycan'da günlük yaklaşık 40 bin varil üretimimiz var ve Türkiye'nin toplam petrol üretimi 110 bin varilin üzerine çıkmış durumda.” ifadelerini kullandı. Gabar'da günlük 56 bin 700 varil petrol üretildiğini aktaran Bayraktar, yeni keşifler için Hakkari, Van ve Şırnak'ta çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Doğal gaz üretiminde ise Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz Projesi'nden yararlandıklarını vurgulayan Bayraktar, “Türkiye’de günlük doğal gaz üretimimiz 8 milyon metreküpe ulaştı ve Sakarya Gaz Sahası'ndan 7 milyon metreküp doğal gaz üretiyoruz.” dedi.

Elektrik faturalarıyla ilgili de bilgi veren Bayraktar, dar gelirli vatandaşların elektrik tüketimlerindeki belirli bir sınırın devlet tarafından karşılandığını belirtirken, 2025'te devletin elektrik faturasının yaklaşık 500 milyar liralık kısmını karşılayacağını ifade etti. Bayraktar, destek gereksinimi duymayan aboneler için yeni bir tarife düzenlemesine gidileceğini açıkladı.

Söz konusu gelişmelerle birlikte Türkiye'nin enerji bağımsızlığı adına önemli adımlar attığı gözler önüne serilirken, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ile yürütülen sondaj çalışmalarının sonuçları merakla bekleniyor.

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