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Acil 50.000 TL arayan o bankaya koşuyor! En düşük faizle akın akın kredi verilecek!

Son zamanlarda ihtiyaç kredisi faiz oranları önemli bir değişim görülüyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 23:29
Acil 50.000 TL arayan o bankaya koşuyor! En düşük faizle akın akın kredi verilecek!

Son dönemde faiz oranlarında yaşanan değişimlerle birlikte 50.000 TL'lik ihtiyaç kredileri için çeşitli bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödeme detayları dikkat çekiyor. Kredi başvurularının dijital platformlar aracılığıyla kolaylıkla yapılabildiği günümüzde, faiz oranları kişinin gelir durumuna ve kredi notuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kurallarına göre belirlenen maksimum vade süreleri de kredi şartlarının önemli bir parçasını oluşturuyor.

KREDİ

BANKALARIN İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE GERİ ÖDEME DETAYLARI

Önde gelen bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları ve maliyetleri karşılaştırması:

1. İş Bankası

• Faiz Oranı: %4,55

• Aylık Taksit: 5.936,09 TL

• Toplam Ödeme: 71.520,58 TL

2. Ziraat Bankası

• Faiz Oranı: %4,54

• Aylık Taksit: 5.931,85 TL

• Toplam Ödeme: 71.432,20 TL

3. VakıfBank

• Faiz Oranı: %4,95

• Aylık Taksit: 6.106,89 TL

• Toplam Ödeme: 73.532,68 TL

4. Akbank

• Faiz Oranı: %4,62

• Aylık Taksit: 5.965,81 TL

• Toplam Ödeme: 71.877,22 TL

5. Vakıf Katılım

• Faiz Oranı: %4,29

• Aylık Taksit: 5.826,33 TL

• Toplam Ödeme: 70.165,96 TL

6. Yapı Kredi

• Faiz Oranı: %4,39

• Aylık Taksit: 5.868,43 TL

• Toplam Ödeme: 70.708,66 TL

7. Hayat Finans

• Faiz Oranı: %4,79

• Aylık Taksit: 6.038,29 TL

• Toplam Ödeme: 72.459,48 TL

8. QNB Finansbank

• Faiz Oranı: %4,49

• Aylık Taksit: 5.910,67 TL

• Toplam Ödeme: 71.215,54 TL

9. ING

• Faiz Oranı: %3,99

• Aylık Taksit: 5.700,92 TL

• Toplam Ödeme: 68.661,04 TL

Göz önünde bulundurulan faiz oranları ve geri ödeme detayları doğrultusunda farklı bankaların ihtiyaç kredisi seçeneklerini karşılaştırmak kredi alma sürecinde önemli bir adım olabilir.

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