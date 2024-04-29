Bist 100
9.915,62 2%
DOLAR
32,53 0,27%
EURO
34,96 0,35%
ALTIN
2.430,7 0,17%

Acil nakit ihtiyacına 100.000 TL kredi! PTT para arayanlara hızır gibi yetişti

PTT ve Aktif Bank ortaklığıyla Türkiye genelinde ev hanımları için özel olarak hazırlanan 100 bin TL'ye varan kredi fırsatı sunuluyor. Söz konusu kredi paketi, SMS ve internet üzerinden kolaylıkla başvuru imkanı tüm dikkatleri üzerine topladı.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 00:45
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 00:45
Acil nakit ihtiyacına 100.000 TL kredi! PTT para arayanlara hızır gibi yetişti

Aktif Bank iş birliğiyle Türkiye genelinde uygun finansal çözümler sağlayan PTT, özellikle ev hanımları için özel hazırlanan cazip bir kredi paketi açıkladı. Kolay erişim ve hızlı sonuç veren kampanya, halkın ihtiyaçlarına hızla cevap vermeyi amaçlıyor.

Kredi Kampanyasına Başvuru: Şubeye gitmeye vakti olmayan vatandaşlar için SMS ve internet üzerinden başvuru yaparak oldukça kolaylık sağlayan kredi promosyonu, ev hanımları için 100.000 TL'ye kadar özel kredi imkanı sunuyor. Başvurular Aktif Bank'ın kullanımı kolay web sitesi üzerinden dakikalar içinde tamamlanmaktadır.

Acil nakit ihtiyacına 100.000 TL kredi

Kredi Seçenekleriyle Avantajları: Kampanyada sunulan ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi, bireylerin farklı ihtiyaçları için ygun çözümler sunmaktadır. Bu seçenekler arasında emeklilere özel finansman seçenekleri de yer alıyor ve toplumun her kesiminden insanlara yaşam kalitelerini artırma fırsatı sunuluyor.

Kefilsiz ve Şartsız Nakit İmkanı: PTT ile Aktif Bank arasındaki işbirliği, acil nakde ihtiyacı olanlara kefilsiz, koşulsuz nakit çözümü de sunacak. Bu krediler esnek ödeme koşullarına sahiptir ve finansal esnekliğe ulaşmak isteyen vatandaşlar için idealdir.

Kredi Detaylarıyla Ödeme Şartları: Bu özel kredi paketi yıllık %6,89 sabit faiz oranıyla, maksimum 100.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade seçeneğiyle sunulmaktadır. Aylık taksit tutarı yaklaşık 13.934,83 ​​TL, kredi kullandırım ücreti ise 575,00 TL'dir.

Bu kampanya özellikle maddi destek arayan ev hanımları için büyük bir fırsat.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 2.800 TL'ye tüm borçlarınızı kapatacak kredi! Garanti Bankası faizleri düştü de düştü

Kimlik numaranıza bakıp öğrenin! Devlet IBAN'ınıza destek ödemesi yatırmış olabilir!

Emekliye tek şartla 20.000 TL'lik ballı destek! SSK, Bağkur, 4C farkı yok

Milyonlarca emekliye 5000 TL maaş kesintisi şoku! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
5
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak
6
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
7
Türk Telekom hatta sahip olanlar talihi havada yakaladı! Para iadesi yapılacak

Acil nakit ihtiyacına 100.000 TL kredi! PTT para arayanlara hızır gibi yetişti

Kripto para yatırımcıları kahrolacak! Büyük düşüş için net tarih verildi!

9 bankadan gece yarısı faiz kararı! Aylık 45 bin TL kazanç kapısı açıldı

Nakit paraya sıkışanlara 70.000 TL anında kredi! TEB yine yaptı yapacağını

Altın biriktirenlere bomba rakam! 2025'te altının kaç TL olacağını açıkladılar

Emekliye tek şartla 20.000 TL'lik ballı destek! SSK, Bağkur, 4C farkı yok

Kimlik numaranıza bakıp öğrenin! Devlet IBAN'ınıza destek ödemesi yatırmış olabilir!

İstanbullular eyvah eyvah diyecek! Fiyatı her semtte farklı

Başvurular yeniden açıldı! SGK'dan tek seferlik 8.240 TL destek tek şartla ödenecek

Ayda 2.800 TL'ye tüm borçlarınızı kapatacak kredi! Garanti Bankası faizleri düştü de düştü

Milyonlarca emekliye 5000 TL maaş kesintisi şoku! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin

00.00'da yüzde 7-10 zam uygulaması devreye giriyor! Sabah sabah açıklandı