Acil nakit ihtiyacına 100.000 TL kredi! PTT para arayanlara hızır gibi yetişti

Aktif Bank iş birliğiyle Türkiye genelinde uygun finansal çözümler sağlayan PTT, özellikle ev hanımları için özel hazırlanan cazip bir kredi paketi açıkladı. Kolay erişim ve hızlı sonuç veren kampanya, halkın ihtiyaçlarına hızla cevap vermeyi amaçlıyor.

Kredi Kampanyasına Başvuru: Şubeye gitmeye vakti olmayan vatandaşlar için SMS ve internet üzerinden başvuru yaparak oldukça kolaylık sağlayan kredi promosyonu, ev hanımları için 100.000 TL'ye kadar özel kredi imkanı sunuyor. Başvurular Aktif Bank'ın kullanımı kolay web sitesi üzerinden dakikalar içinde tamamlanmaktadır.





Kredi Seçenekleriyle Avantajları: Kampanyada sunulan ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi, bireylerin farklı ihtiyaçları için ygun çözümler sunmaktadır. Bu seçenekler arasında emeklilere özel finansman seçenekleri de yer alıyor ve toplumun her kesiminden insanlara yaşam kalitelerini artırma fırsatı sunuluyor.

Kefilsiz ve Şartsız Nakit İmkanı: PTT ile Aktif Bank arasındaki işbirliği, acil nakde ihtiyacı olanlara kefilsiz, koşulsuz nakit çözümü de sunacak. Bu krediler esnek ödeme koşullarına sahiptir ve finansal esnekliğe ulaşmak isteyen vatandaşlar için idealdir.

Kredi Detaylarıyla Ödeme Şartları: Bu özel kredi paketi yıllık %6,89 sabit faiz oranıyla, maksimum 100.000 TL kredi tutarı ve 12 ay vade seçeneğiyle sunulmaktadır. Aylık taksit tutarı yaklaşık 13.934,83 ​​TL, kredi kullandırım ücreti ise 575,00 TL'dir.

Bu kampanya özellikle maddi destek arayan ev hanımları için büyük bir fırsat.