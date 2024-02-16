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Acil nakit ihtiyacına hızlı çözüm! Tek başvuruya 50.000 TL'ye kadar hızlı kredi kampanyası!

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 50 bin TL ödeme yapılıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 12:02
Acil nakit ihtiyacına hızlı çözüm! Tek başvuruya 50.000 TL'ye kadar hızlı kredi kampanyası!

Nakit sıkıntılarına tek başvuruyla çözüm geldi! 50 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

50 BİN TL KREDİ KAMPANYASI

Denizbank tarafından yapılan son duyuruya göre 10 bin TL ile 50 bin TL aralığında 36 ay vadeli ve uygun faiz oranlı kredi ödemesi yapılacak. Başvuru yapacak müşterilerin Denizbank müşterisi olması, belli bir gelir düzeyine sahip olması ve gelirini belgeleyebilmesi, kredi geçmişinin olumlu olması gerekiyor. 

denizbank 50 bin tl kredi kampanyası

Başvurular Denizbank şubelerinden ya da dijital kanallar aracılığıyla yapılabilecek. Başvurular banka tarafından kısa sürede değerlendiriliyor ve başvurusu onaylanan müşteriler ödemelerini anında hesaplarından çekebiliyor. Denizbank'ın 50 bin TL'ye varan kredi kampanyasıyla nakit ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz. Bankanın en yakın şubeleri, internet sitesi ya da 444 0 800 numaralı çağrı merkezi numarası üzerinden kredi kampanyasıyla ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

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