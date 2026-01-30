Adana’nın Ekonomik Potansiyelini Yükseltme Sözü: ATO Başkanı Yücel Bayram

ATO Başkanı Yücel Bayram: Adana’nın ekonomik potansiyelini daha yukarı taşıyacağız

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, şehrin ekonomik dinamizmini güçlendirmek için kamu kurumları, yerel yönetimler ve iş dünyası ile sıkı bir iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda değerlendirmeler

ATO’nun Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında ve meclis üyelerinin yoğun katılımıyla ATO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasında Başkan Acı, küresel ve ulusal düzeyde yaşanan ekonomik gelişmelerin iş dünyası üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Acı, Adana iş dünyasının birlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaparak ATO üyelerinin sorunlarının takip edildiğini ve çözüm odaklı çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bayram’ın faaliyet sunumu ve gelecek hedefleri

Toplantıda söz alan Yücel Bayram, odanın yürüttüğü faaliyetler, projeler ve üyelere sunulan hizmetler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Bayram, ticaret ve üretimin sürdürülebilirliği açısından atılan adımların önemine dikkat çekerek, "Adana’nın ekonomik potansiyelini daha da yukarı taşımak amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler ve iş dünyasıyla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz" dedi.

Meclis üyelerinin görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda, odanın önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri ve çalışma programı ele alındı. Karşılıklı istişare ortamında geçen oturum, Adana ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaların artarak devam edeceği mesajıyla sona erdi.

TSKGV sunumu: Güçlü savunma, ekonomik istikrar için gereklilik

Toplantı öncesinde ATO Meclis Üyesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Adana İl Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Ayhan Kaliç tarafından meclis üyelerine bir sunum yapıldı. Kaliç, artan jeopolitik riskler ve bölgesel çatışmalara dikkati çekerek, güçlü olmanın bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurguladı.

Kaliç, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın stratejik önemine işaret ederek, güçlü bir savunma altyapısının ülke güvenliği ve ekonomik istikrar açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

