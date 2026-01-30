Adana’nın Ekonomik Potansiyelini Yükseltme Sözü: ATO Başkanı Yücel Bayram

ATO Başkanı Yücel Bayram, Adana’nın ekonomik potansiyelini artırmak için kamu, yerel yönetim ve iş dünyasıyla güçlü iş birliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:11
Adana’nın Ekonomik Potansiyelini Yükseltme Sözü: ATO Başkanı Yücel Bayram

ATO Başkanı Yücel Bayram: Adana’nın ekonomik potansiyelini daha yukarı taşıyacağız

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, şehrin ekonomik dinamizmini güçlendirmek için kamu kurumları, yerel yönetimler ve iş dünyası ile sıkı bir iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda değerlendirmeler

ATO’nun Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında ve meclis üyelerinin yoğun katılımıyla ATO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasında Başkan Acı, küresel ve ulusal düzeyde yaşanan ekonomik gelişmelerin iş dünyası üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Acı, Adana iş dünyasının birlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaparak ATO üyelerinin sorunlarının takip edildiğini ve çözüm odaklı çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bayram’ın faaliyet sunumu ve gelecek hedefleri

Toplantıda söz alan Yücel Bayram, odanın yürüttüğü faaliyetler, projeler ve üyelere sunulan hizmetler hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Bayram, ticaret ve üretimin sürdürülebilirliği açısından atılan adımların önemine dikkat çekerek, "Adana’nın ekonomik potansiyelini daha da yukarı taşımak amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler ve iş dünyasıyla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz" dedi.

Meclis üyelerinin görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda, odanın önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri ve çalışma programı ele alındı. Karşılıklı istişare ortamında geçen oturum, Adana ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaların artarak devam edeceği mesajıyla sona erdi.

TSKGV sunumu: Güçlü savunma, ekonomik istikrar için gereklilik

Toplantı öncesinde ATO Meclis Üyesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Adana İl Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı Ayhan Kaliç tarafından meclis üyelerine bir sunum yapıldı. Kaliç, artan jeopolitik riskler ve bölgesel çatışmalara dikkati çekerek, güçlü olmanın bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurguladı.

Kaliç, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın stratejik önemine işaret ederek, güçlü bir savunma altyapısının ülke güvenliği ve ekonomik istikrar açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

ATO YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÜCEL BAYRAM, ADANA’NIN EKONOMİK POTANSİYELİNİ DAHA DA YUKARI TAŞIMAK...

ATO YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÜCEL BAYRAM, ADANA’NIN EKONOMİK POTANSİYELİNİ DAHA DA YUKARI TAŞIMAK AMACIYLA KAMU KURUMLARI, YEREL YÖNETİMLER VE İŞ DÜNYASIYLA GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ.

ADANA TİCARET ODASI’NIN (ATO) OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI İSMAİL ACI...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Ersoy: 2025 turizm geliri 65,2 milyar dolar — 2026 hedefi 68 milyar
2
Gürsel Baran: Yeşil Pasaport AB'ye Erişim ve Kayıtlı Ticaretin Ödülü Olmalı
3
Adana’nın Ekonomik Potansiyelini Yükseltme Sözü: ATO Başkanı Yücel Bayram
4
Buldan Ziraat Odası'ndan Yenicekent'e gübre gömme makinası ve mahalle desteği
5
Samsun'da KKYDP ile kırsala 33 milyon 641 bin lira hibe
6
Gercüş'te IPARD III ile 11,5 milyon lira hibe için imzalar atıldı
7
2025 Türk Yapay Zekâ Ekosistemi Raporu: 1.188 Girişim ve Küresel Etki

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları