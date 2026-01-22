Düzce Esnafına 100 Milyon Lira Plasman Müjdesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Düzce esnafına 2026'da 100 milyon lira plasman desteği verileceğini duyurdu; Ertan Taşlı ve TESKOMB'a teşekkür edildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:03
Düzce Esnafına 100 Milyon Lira Plasman Müjdesi

Düzce Esnafına 100 Milyon Lira Plasman Müjdesi

Bakan Bolat açıkladı; kooperatiften teşekkür

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 5. Bölge Başkanı ve Düzce EKKK Başkanı Ertan Taşlı, Düzce esnafına bu yıl içinde 100 milyon lira plasman sağlanacağını açıklayan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül'e teşekkür etti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Düzce ziyaretinde yaptığı açıklamada, Düzce esnafına 2026 yılında 100 milyon lira plasman desteğinde bulunulacağını müjdeledi. Bakan Bolat, "Esnaflarımız için finansman desteği anlamında bütün imkanları zorlayarak esnaflarımızın gerek yatırım gerek işletme için finans desteği sağlıyoruz. Yüzde 50’si hazinemiz tarafından üstleniliyor. Düzce esnafı içinde Halk bankası ve TESKOMB ile görüştüm 100 milyon lira finans desteğini ulaştıracağız, hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

Başkan Taşlı, yaptığı açıklamada "Bakanımız Ömer Bolat ile Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül’e Düzce esnafına ve kooperatiflerimize sağlanan finansla desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Plasman İl genelinde tüm esnafa kullandırmak üzere Halk Bank’a gönderildi. Başvuran esnafımıza kullandıracağız" dedi.

Öne çıkanlar: 2026 hedefi, 100 milyon lira plasman desteği, destek paketinin yüzde 50'sinin hazine tarafından üstlenilmesi ve Halk Bankası ile TESKOMB işbirliği.

ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ 5. BÖLGE BAŞKANI VE DÜZCE EKKK BAŞKANI ERTAN...

ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ 5. BÖLGE BAŞKANI VE DÜZCE EKKK BAŞKANI ERTAN TAŞLI, DÜZCE ESNAFINA BU YIL İÇİNDE 100 MİLYON LİRA PLASMAN MÜJDESİNİ VEREN TİCARET BAKANI PROF. DR. ÖMER BOLAT İLE TESKOMB GENEL BAŞKANI ABDÜLKADİR AKGÜL’E TEŞEKKÜR ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırma'da Midye Yetiştiriciliği Masaya Yatırıldı
2
Bakan Şimşek: Rezervlerimiz Tarihi Zirvede — Brüt 205,2 milyar dolar
3
Samsun'da Kenevir Üretim Başvurularında Son Gün: 1 Nisan 2026
4
Gaziantep'te Tarihi Çarşılarda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu
5
Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta 83,7’ye Yükseldi
6
Kayseri'de Kasım İhracatı 314 milyon 776 bin dolar: Gülsoy Değerlendirdi
7
Bosch Fabrikası'nda Işıklı Eylem — Bursa'da 2025-2027 TİS'te Anlaşmazlık

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları