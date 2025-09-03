Ağustosta En Çok Zamlanan Hava Yolu Taşımacılığı %36,43 — Patates %10,4 Düştü

Ağustosta fiyat artışında lider: hava yolu ile yolcu taşımacılığı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta tüketici fiyatları bazında en yüksek fiyat artışı yüzde 36,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı alanında kaydedildi. Aynı dönemde en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 10,4 ile patates oldu.
Fiyatı en çok artan ürünler (aylık değişim)
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: yüzde 36,43
Gazete ve dergiler: yüzde 16,32
Un ve diğer tahıllar: yüzde 8,14
Ekmek: yüzde 8,11
Sigaralar: yüzde 6,36
Toz kakao: yüzde 6,32
Kahvaltılık tahıl ürünleri: yüzde 5,92
Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler: yüzde 5,8
Margarin: yüzde 5,63
Kahve: yüzde 5,53
Fiyatı en çok düşen ürünler (aylık değişim)
Patates: yüzde 10,4 düşüş
Çocuk giyim: yüzde 2,86 düşüş
Mutfak mobilyaları: yüzde 2,06 düşüş
Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi): yüzde 1,97 düşüş
Televizyonlar: yüzde 1,87 düşüş
Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul gibi): yüzde 1,69 düşüş
Kadın giyim: yüzde 1,33 düşüş
Kırtasiye malzemeleri: yüzde 0,79 düşüş
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar: yüzde 0,74 düşüş
Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler: yüzde 0,7 düşüş
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)