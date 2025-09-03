DOLAR
TÜİK verilerine göre ağustosta en yüksek artış %36,43 ile hava yolu taşımacılığında; en büyük düşüş %10,4 ile patateste gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:28
Ağustosta En Çok Zamlanan Hava Yolu Taşımacılığı %36,43 — Patates %10,4 Düştü

Ağustosta fiyat artışında lider: hava yolu ile yolcu taşımacılığı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta tüketici fiyatları bazında en yüksek fiyat artışı yüzde 36,43 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı alanında kaydedildi. Aynı dönemde en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 10,4 ile patates oldu.

Fiyatı en çok artan ürünler (aylık değişim)

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: yüzde 36,43

Gazete ve dergiler: yüzde 16,32

Un ve diğer tahıllar: yüzde 8,14

Ekmek: yüzde 8,11

Sigaralar: yüzde 6,36

Toz kakao: yüzde 6,32

Kahvaltılık tahıl ürünleri: yüzde 5,92

Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler: yüzde 5,8

Margarin: yüzde 5,63

Kahve: yüzde 5,53

Fiyatı en çok düşen ürünler (aylık değişim)

Patates: yüzde 10,4 düşüş

Çocuk giyim: yüzde 2,86 düşüş

Mutfak mobilyaları: yüzde 2,06 düşüş

Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam gibi): yüzde 1,97 düşüş

Televizyonlar: yüzde 1,87 düşüş

Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul gibi): yüzde 1,69 düşüş

Kadın giyim: yüzde 1,33 düşüş

Kırtasiye malzemeleri: yüzde 0,79 düşüş

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar: yüzde 0,74 düşüş

Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler: yüzde 0,7 düşüş

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

