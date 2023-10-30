Akaryakıt fiyatlarında flaş değişiklik: İndirim rüzgarı tabelaya yansıdı
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Dolar kurundaki hareketlilikle beraber akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar yaşanırken güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Brent petrol fiyatları 90 dolar seviyelerine gelirken İsrail Hamas çatışmasıyla petrol fiyatlarında güncelleme yapıldı.
Motorin, LPG ve benzin fiyatlarında sık sık rakam değişikliği yapılırken güncel rakamlar araştırılmaya başlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 35.15 TL
Motorin: 39.62 TL
LPG: 18.18 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 35.03 TL
Motorin: 39.56 TL
LPG: 18.15 TL
ANKARA
Benzin: 35.80 TL
Motorin: 40.20 TL
LPG: 18.22 TL
İZMİR
Benzin: 35.90 TL
Motorin: 40.37 TL
LPG: 18.27 TL
Ekonomi