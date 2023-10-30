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Akaryakıt fiyatlarında flaş değişiklik: İndirim rüzgarı tabelaya yansıdı

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Akaryakıt fiyatlarında flaş değişiklik: İndirim rüzgarı tabelaya yansıdı
Dolar kurundaki hareketlilikle beraber akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar yaşanırken güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Brent petrol fiyatları 90 dolar seviyelerine gelirken İsrail Hamas çatışmasıyla petrol fiyatlarında güncelleme yapıldı.

Motorin, LPG ve benzin fiyatlarında sık sık rakam değişikliği yapılırken güncel rakamlar araştırılmaya başlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 35.15 TL

Motorin: 39.62 TL

LPG: 18.18 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 35.03 TL

Motorin: 39.56 TL

LPG: 18.15 TL

akaryakıt 29 Ekim

ANKARA

Benzin: 35.80 TL

Motorin: 40.20 TL

LPG: 18.22 TL

İZMİR

Benzin: 35.90 TL

Motorin: 40.37 TL

LPG: 18.27 TL 

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