Akbank, ADB'den 100 Milyon ABD Doları ile Uluslararası Fonlamasını Güçlendirdi

Akbank, ADB'den 100 milyon ABD doları, 5 yıl vadeli kredi sağladı; kaynak kadın KOBİ'ler, deprem etkilenen ve kapsayıcı büyüme odaklı bölgelere yönlendirilecek.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:35
Akbank, ADB'den 100 Milyon ABD Doları ile Uluslararası Fonlamasını Güçlendirdi

Akbank, ADB'den 100 milyon ABD Doları ile uluslararası fonlama tabanını güçlendirdi

Akbank, Asya Kalkınma Bankası (ADB)'den 100 milyon ABD Doları tutarında ve 5 yıl vadeli kaynak sağladığını duyurdu.

Bu işlem, bankanın ADB’den aldığı ilk kredi olmasının yanı sıra, ADB Yönetim Kurulu tarafından Türkiye’de özel sektör için onaylanan ilk işlem olma özelliğini taşıyor.

Kullanım alanı ve hedefler

Söz konusu kaynak, KOBİ’lere, kadın KOBİ’lere ve depremden etkilenmiş ve kapsayıcı büyüme odağında desteklenen bölgelerdeki KOBİ’lere kullandırılacak. Böylelikle banka hem kadınların finansal fırsatlara erişimini artıracak hem de kapsayıcı büyüme odağındaki bölgelere finansman desteği sağlayacak.

ADB ile olan iş birliği, KOBİ’lerin finansal olarak güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Akbank Dönüşüm Akademisi'ni de destekleyerek uzun vadeli sürdürülebilirliğin sağlanmasında rol oynayacak.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür'ün açıklaması

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Asya Kalkınma Bankası ile hayata geçirdiğimiz 100 milyon ABD doları tutarındaki, 5 yıl vadeli bu finansman işlemini; Akbank’ın kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun somut bir yansıması olarak görüyoruz. Fonların en az yüzde 50’sini sermayesinin en az yüzde 51’i kadınlara ait olan KOBİ’lere, yüzde 25’ini ise kapsayıcı büyüme odağında desteklenen ve depremden etkilenen bölgelere tahsis ederek, kadın girişimciliğini desteklemeyi ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu işlem, bankamızın güçlü iş birlikleri aracılığıyla finansal erişimi artırarak ekonomik büyümeyi destekleme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor" dedi.

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ KAAN GÜR

