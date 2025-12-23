Akbank Destekli Agentic AI Hackathon ile KOBİ'lerde Yapay Zekâ Dönüşümü

Akbank'ın desteğiyle MEXT ve Novus tarafından düzenlenen KOBİ'ler İçin Agentic AI Hackathonu, üretim sektöründeki KOBİ'leri otonom yapay zekâ çözümleriyle buluşturdu.

Program ve Amaç

Türkiye'de KOBİ'lere yönelik kapsamlı bir Agentic AI maratonu özelliği taşıyan program, MEXT'te gerçekleştirildi. Etkinlik, KOBİ'lerin yapay zekâyı stratejik bir dönüşüm ve rekabet avantajı aracına dönüştürmelerini hedefleyerek teknoloji ile sanayiyi aynı zeminde bir araya getirdi.

Programa Katılım ve Değerlendirme

Program kapsamında 50 KOBİ'ye Dijital ve Yapay Zekâ Olgunluk Değerlendirmesi yapıldı. Değerlendirme sonucunda belirlenen 10 KOBİ, hackathona davet edilerek Agentic AI mimarisi, bulut altyapıları ve Novus platformunu uygulamalı biçimde deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, kendi üretim, operasyon ve hizmet süreçlerindeki gerçek problemlere yönelik otonom ve entegre yapay zekâ çözümleri geliştirirken uzmanlardan bire bir mentörlük aldı.

Akbank'ın Vurgusu

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş programa ilişkin değerlendirmesinde şunları ifade etti: Akbank olarak KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesini, teknoloji ve dijital dönüşümle birlikte ele alıyoruz. KOBİ’ler İçin Agentic AI Hackathonu, KOBİ’lerin yapay zekâyı kendi operasyonlarına uyarlayabilecek yetkinliğe sahip olduğunu somut biçimde ortaya koyan çok kıymetli bir örnek. Bu tür programlarla, yapay zekâ dönüşümünü yalnızca büyük ölçekli şirketlerin değil, KOBİ’lerin erişebileceği ve gerçek değer üretebileceği bir alan hâline getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, KOBİ’lerin üretim ve iş süreçlerinde verimlilik artışı sağlamalarını, maliyetlerini optimize etmelerini ve rekabet güçlerini artırmalarını destekleyecek erişilebilir, ölçeklenebilir ve güvenilir yapay zeka çözümleri geliştirmelerine olanak tanıyoruz. İş dünyasının geleceğine yatırım yapmaya, KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artıracak ekosistem iş birliklerini desteklemeye devam edeceğiz.

MEXT'in Hedefleri

MEXT Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Efe Erdem ise programla ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı: MEXT olarak, üretim sektörünün geleceğini şekillendirecek agentic yapay zekâ teknolojilerinin gerçek operasyonel senaryolarla buluşmasını özellikle önemsiyoruz. Bu doğrultuda KOBİ’ler İçin Agentic AI Hackathonu, yalnızca bir günlük bir etkinlik olarak değil, uçtan uca kurgulanmış bir uygulama süreci olarak ele alıyoruz. Hackathon’a katılan KOBİ’ler, kendi üretim ve operasyon süreçlerindeki ihtiyaçları üzerinden agentic yapay zekâ kullanım senaryolarını geliştirme, bu ihtiyaçlara karşılık veren uygulanabilir ve ölçülebilir fayda üreten çözümler ortaya koyarak, bunları test etme imkânı buldular. Amacımız, yapay zekâyı pilot seviyede kullanılan bir teknoloji olmaktan çıkararak, özellikle üretim ekosisteminde ve KOBİ’ler nezdinde erişilebilir, ölçeklenebilir ve güvenilir bir yetkinlik haline getirmek. Biz de MEXT olarak bu yaklaşımdan yola çıkarak, koordinatörlüğünü üstlendiğimiz konsorsiyum ile Avrupa Birliği tarafından Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi (EDIH) olarak seçildik. Bu yapı sayesinde, önümüzdeki dönemde KOBİ’lerin yapay zekâ ve dijital dönüşüm yolculuklarını daha geniş ölçekte, uygulama odaklı ve sürdürülebilir biçimde desteklemeyi hedefliyoruz.

KOBİ'lere Uygulamalı ve Stratejik Dönüşüm Modeli

KOBİ’ler İçin Agentic AI Hackathonu, üretim sektörüne özel kurgusu ile KOBİ’lerin yapay zekâyı operasyonel verimlilik ve rekabet avantajı sağlayan stratejik bir araç olarak konumlandırmasına hizmet ediyor. Akbank'ın sponsorluğunda gerçekleşen program, KOBİ’lere özel teknoloji geliştirme ortamı ve uygulama odaklı destek sundu.

