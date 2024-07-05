Akbank müşterileri elini çabuk tutsun! 5000 TL para iadeleri bugün başladı: Bunu yapanlara verilecek

Haziran ayında kampanyalar düzenleyerek müşterileri için çeşitli avantajlar sağlayan Akbank, iki aylık yeni bir kampanya başlattı. Beyaz eşya ürünlerinden teknolojiye, akaryakıttan gıda ürünlerine hemen her kategoride kampanyalar tasarlayan Akbank, son olarak yaz başlangıcına denk gelecek şekilde tatil kategorisinde de kampanya tasarladı.

Akbank, Pazarama Tatil iş birliği ile hazırlanan yeni kampanyaya katılan müşterilere 5 bin liranın iade edileceğini duyurdu. Buna göre, 15 Temmuz'a kadar Pazarama Tatil otel rezervasyonlarında 20.000 lira ve üzeri alışverişlerde 1.500 lira, 50.000 lira ve üzeri alışverişlerde 3.000 lira, 100.000 lira ve üzeri alışverişlerde 5.000 lira indirim uygulanacak. Bu sayede promosyona katılan müşteriler 5.000 lira kâr elde edecek.





AKBANK PAZARAMA TATİL KAMPANYASI DETAYLARI

Promosyon avantajlarından yararlanmak için www.pazaramatatil.com resmi web sitesi rezervasyon ödeme ekranı kısmına 1.500 lira indirim için "AKBANK1500", 3.000 lira indirim için "AKBBANK3000" ve 5.000 lira indirim için "AKBANK5000" kodunu girmeniz gerekmektedir. İlgili kodu girmeniz durumunda indirim tutarı toplam fiyata yansıtılacaktır.

Bu indirim yurt içi, yurt dışı ile Kuzey Kıbrıs'taki tüm bölgelerde geçerlidir. İndirim, rezervasyon yapan kişi tarafından mevcut rezervasyon süresince kullanılabilir ve başkasına devredilemez.

Belirlenen tarih aralığında minimum tutar üzerindeki rezervasyonlarda indirim kodları kullanılabilir. Bir kampanyadaki geçerli kodlar yalnızca bir kez kullanılabilir. Bu promosyon devam eden diğer kurumsal promosyonlarla birlikte kullanılamaz. Promosyon kapsamında sunulan indirimler Pazarama Tatil tarafından sağlanmaktadır.

Kampanyaya Axess, Wings, Free, Akbank kartları, ticari kartlar ve bu kartlara bağlı ek kartlar ile sanal kartlar dahildir. Bank O'Card Axess kampanyaya dahil değildir.