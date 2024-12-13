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Alman Şirketleri Yatırım Planlarını Belirsizlik Nedeniyle Azaltıyor

Arttan belirsizlikler ve ekonomik daralma, Alman şirketlerinin yatırım planlarını olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:48
Alman Şirketleri Yatırım Planlarını Belirsizlik Nedeniyle Azaltıyor

Almanya'da Yatırım Planları Geriliyor

Son araştırmalar, Almanya'daki şirketlerin artık belirsizlikler ve ekonomideki duraklama nedeniyle yatırım planlarını azalttığını göstermektedir. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan kasım ayı yatırım beklentileri anketinin sonuçları bu durumu gözler önüne seriyor.

Ifo Anketinin Sonuçları

Ifo’nun anketine göre, Yatırım Beklenti Endeksi bu yıl mart ayında 0,1 puanken, kasım ayında eksi 9,1 puana kadar geriledi. Bu, yatırım yapma konusunda daha karamsar bir bakış açısına sahip olduklarını ortaya koyuyor.

İmalat Sektöründeki Düşüş

Özellikle imalat sektöründeki tüccarların, bu yıl için yatırım beklentilerini önemli ölçüde azalttığı dikkat çekiyor. İmalat sektöründe yatırım beklenti barometresi mart ayındaki 1,4 puandan kasımda eksi 8,8 puana düştü. Enerji yoğun olmayan sektörler de daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Kimya Sektöründe Farklı Bir Tablo

Ancak, Alman kimya şirketleri planladıklarından daha fazla yatırım yapma kararı aldı ve bu şirketlerin yatırım beklentileri 3,1 puandan 12,6 puana yükseldi.

Uzmanların Değerlendirmesi

Ifo Ekonomi Uzmanı Lara Zarges, ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Yapısal konum sorunları ve ekonomik politika çerçevesine ilişkin yüksek düzeydeki belirsizlik nedeniyle şirketler yatırımlarını bekletiyor.” ifadelerini kullandı.

Ekonomik Gelişmeler

Öte yandan, Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülme yaşadıktan sonra üçüncü çeyrekte yüzde 0,2'lik bir büyümeyle teknik resesyondan kurtuldu. Ancak özellikle imalat sektöründeki kalıcı zayıflık, ülke ekonomisinin henüz tam olarak toparlanmadığını gösteriyor.

Artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler, Alman ekonomisinin büyümesine devam eden zorluklar arasında yer almaktadır.

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