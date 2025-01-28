Altın Fiyatları Geriliyor: Kilogramı 3 Milyon 157 Bin 400 Lira

Altın Fiyatları Düşüşte

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 157 bin 400 lira seviyesine geriledi.

Bugün altın piyasasında en düşük 3 milyon 150 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 157 bin 400 lira değer gördü. Gün sonu kapanışı, yüzde 0,6 azalışla 3 milyon 157 bin 400 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, bir önceki gün 3 milyon 176 bin 100 lira seviyesinden kapanmıştı.

Piyasa Verileri

KMKTP'de, altın işlemlerinin toplam hacmi 3 milyar 684 milyon 583 bin 418,01 lira olarak gerçekleşirken, toplam işlem miktarı 1.169,64 kilogram oldu. Tüm metallerde ise toplam işlem hacmi 3 milyar 701 milyon 310 bin 22,46 lira olarak kaydedildi.

Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Türkiye İş Bankası, DenizBank, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Çakmakçı Kıymetli Madenler öne çıktı.

İşlemlere İlişkin Rakamlar