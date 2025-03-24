Altının Gram Fiyatı Haftaya Yükselişle Başladı

Altın Fiyatları Haftanın İlk Günü Yükseldi

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 3 bin 693 lira seviyesinden işlem görmeye başladı. Cuma günü, ons fiyatındaki düşüş ile değer kaybeden gram altın, 3 bin 678 lira seviyesinden kapanmıştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Haftanın başlangıcında çeyrek altın 6 bin 140 lira, Cumhuriyet altını ise 24 bin 480 lira seviyesinden işlem görüyor. Bunun yanı sıra, altının ons fiyatı da önceki kapanışının hemen altında 3 bin 023 dolar olarak belirlendi.

Jeopolitik Riskler ve Piyasa Belirsizliği

ABD yönetimi tarafından uygulanan tarife politikasına dair belirsizlikler ve devam eden jeopolitik gelişmeler, varlık fiyatlarında yön arayışı yaratıyor. Özellikle, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerde daha esnek olabileceği yönündeki açıklamaları, azalan risk iştahını canlandırdı.

Ukrayna Savaşı ve Ortadoğu Gelişmeleri

Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin verimli geçtiğini bildirdi. Ayrıca, enerji konularının da ele alındığı toplantıda önemli ilerlemeler kaydedildi.

İstanbul'daki Soruşturmalar ve İstatistik Beklentileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklanan 51 şüpheli, adli işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. Analistler, bugünün yurt içindeki finansal hizmetler güven endeksi ve yurt dışındaki imalat sanayi PMI verileri ile birlikte Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 3 bin dolar seviyesinin destek, 3 bin 060 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.