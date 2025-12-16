OKA Samsun Toplantısı: Teknopark, Yeşil Dönüşüm ve 2026 Destekleri

OKA 2025 Yılı Son Yönetim Kurulu Toplantısı Samsun'da Gerçekleşti

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2025 yılının son Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlık etti ve bölgenin kalkınma gündemindeki öncelikli projeler değerlendirmeye alındı.

Teknopark Projesinde Ön Fizibilite ve Koordinasyon Kararı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sanayi Master Planı doğrultusunda, Samsun Merkezli Bölgesel Teknopark Projesi gündeme getirildi. Toplantıda proje kapsamında mevzuat, yönetim yapısı, ortak kurumlar ve finansal kaynaklar üzerinde araştırma yürütülmesi, ön fizibilite çalışmalarına başlanması ve sürecin OKA Genel Sekreterliği tarafından koordine edilmesi kararlaştırıldı.

Yeşil Dönüşüm ve Hibe Programları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası desteğiyle uygulanan Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi ile Orta Karadeniz’de Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı'nda başarılı olan projeler değerlendirildi ve süreçler hakkında bilgi paylaşıldı.

2026 Geri Ödemeli Finansman Desteği

2026 yılında uygulanması planlanan Geri Ödemeli Finansman Desteği Programı'nın öncelikleri, bütçesi ve başvuru koşulları yönetim kurulunda görüşüldü.

Yerel Kalkınma Hamlesi ve Yatırım Başlıkları

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 Yılı Çağrısı kapsamında bölgede ilan edilen 16 yatırım başlığına yönelik başvuru yapan 35 işletme'nin durumu ele alındı. Ayrıca 2026 çağrısı için Yatırım Destek Ofisleri tarafından önerilen yeni yatırım başlıkları değerlendirildi.

Mali ve Teknik Destekler, SEGE ve Fizibilite Programı

Ajansın mali ve teknik destek programları kapsamında devam eden projeler gözden geçirildi. 2025 yılı Fizibilite Programı çerçevesinde katma değerli üretim ve turizm temalarındaki başvurular karara bağlandı. Ayrıca 2025 İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) sonuçları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Siber Güvenlik Eğitimleri ve Kadın Girişimciliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı'nın 2026 dönemi kapsamında planlanan eğitim faaliyetlerinin genel çerçevesi kurul üyelerine sunuldu. Toplantıda ayrıca OKA'nın 2024 ve 2025 yıllarında kadın istihdamı ve kadın girişimciliği alanındaki başarısı değerlendirildi.

Anadoludakiler Projesi ve Yöresel Ürünlerin Ticarileştirilmesi

2026 yılında Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında belirlenen Yöresel Ürünlerin Ticarileştirilmesi teması doğrultusunda bölgenin yöresel ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda ticarileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Katılımcılar

Toplantıya katılanlar arasında Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Amasya Belediye Başkanı Av. Turgay Sevindi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Tokat TSO Başkanı Fatih Gökdere ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle yer aldı.

Toplantıda alınan kararlar ve değerlendirilen projeler, Orta Karadeniz bölgesinin kalkınma önceliklerine katkı sağlayacak stratejik adımlar olarak öne çıktı.

